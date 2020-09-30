ألمانيا تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وحكام الولايات الألمانية الـ16، الثلاثاء، فرض إجراءات احترازية جديدة لحصار فيروس "كورونا" المستجد، الذي عاد للانتشار بشكل واسع.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته ميركل مع حكام الولايات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واستمر ٣ ساعات.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "اتفقنا على عدم تعريض نجاحنا في مواجهة الفيروس للخطر. نعلم أن الوقت الأصعب ينتظرنا خلال الخريف والشتاء، لكننا نعلم أيضًا أنه يمكننا مواجهة ذلك، وبالتحديد من خلال الإجراءات الصحيحة".

ومضت قائلة: "الفيروس لا يغفر الإهمال، ولا يمكن مكافحته إلا بتضافر جهود الجميع، لذا قررنا فرض ارتداء الأقنعة الطبية (كمامات) في بعض الأماكن العامة، وفرض غرامات باستمرار على المخالفين".

ووفق الوثيقة الصادرة عن الاجتماع، فإن من يزور مطعما أو حانة مطالب بتسجيل بياناته كاملة، ومن يدلي ببيانات غير صحيحة يتعرض لغرامة تصل إلى 50 يورو. ويتم جمع البيانات لمتابعة الزوار في حال اكتشاف إصابة بكورونا في المطعم أو الحانة في يوما ما".

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وطالبت الوثيقة سلطات الولايات بوضع سقف عددي للمشاركين في الاحتفالات والفعاليات في الأماكن المغلقة على مرحلتين:



الأولى: إذا كان هناك أكثر من 35 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص في منطقة ما لمدة 7 أيام متتالية، ويجب السماح لـ 50 شخصًا فقط بحضور الاحتفالات في الأماكن المغلقة.

الثانية: إذا كان هناك أكثر من 50 إصابة جديدة لكل ١٠٠ ألف شخص في منطقة ما لمدة 7 أيام متتالية، فهنا يجب السماح لـ 25 شخصًا فقط كحد أقصى بالمشاركة في أي فعاليات في الأماكن المغلقة.

وسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح الثلاثاء، 2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 287 ألفا و421 حالة.