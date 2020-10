شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من الموافقة على اللقاحات دون إجراء اختبار على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الباحثون الزمن لإيجاد علاج لـ COVID-19 ، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 32 مليون شخص.وعلى الصعيد العالمي ، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 200 لقاح مرشح قيد التطوير ، ويتم اختبار 38 منها على البشر. لكن التجارب تُجرى في الغالب على بالغين أصحاء تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.



لقاح كوورنا والأطفال

ولكن لماذا يتم ترك الأطفال في تجارب اللقاحات؟

وفقا لتقرير موقع " Thehealthsite"، عادةً ما يتم توسيع تجارب اللقاحات تدريجياً لتشمل الأطفال فقط بعد أن تبين أنها آمنة وفعالة عند البالغين، ومع ذلك، يبدو أن العديد من صانعي الأدوية يتجاهلون الطريقة المعتادة لتطوير لقاح COVID-19 بوتيرة قياسية، ولكن هل يجب أن يبدأ صانعو اللقاحات في إشراك الأطفال في التجارب السريرية؟ هذا ما يقوله الخبراء.

حان الوقت للبدء في تقييم اللقاحات المرشحة في سياق استخدام الأطفال ، كما قال مؤلفو ورقة بعنوان "Warp Speed ​​for COVID-19 Vaccines: Why are Children are Stuff in Neutral؟" والتي نشرت مؤخرا في مجلة Clinical Infectious Diseases.

وأعربوا عن مخاوفهم من أن الموافقة على اللقاحات دون إجراء اختبار على الأطفال يمكن أن تعرضهم لخطر أكبر للعدوى وزيادة انتشار المرض.

بشكل عام ، يستغرق الأمر ما يصل إلى 8 سنوات لترخيص لقاح يستخدم للبالغين لاستخدامه في الأطفال. قال د. شارون ناكمان ، طبيب ، رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى ستوني بروك للأطفال فى امريكا.

لذلك ، الفريق البحثى، أن "الآن" هو الوقت المناسب لإشراك الأطفال في تجارب لقاح COVID-19 ، حيث سيؤدي تأخير التجارب السريرية لدى الأطفال إلى تأخير التعافي من COVID-19.

لاحظ فريق الخبراء الوطنيين في الأمراض المعدية للأطفال، أنه في حين أن التجارب السريرية للقاحات COVID-19 على البالغين انتقلت بسرعة إلى المرحلة 3 ، لم تبدأ التجارب السريرية على الأطفال في الولايات المتحدة، لا يرى الخبراء أن هذا أمر جيد، بالنظر إلى حقيقة أن التأثير المباشر لـ COVID-19 على الأطفال أكبر من تأثير عدد من مسببات الأمراض الأخرى التي لدينا الآن لقاحات فعالة للأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أن تأخير التجارب السريرية للقاح في المرحلة الثانية على الأطفال سيؤدي دون داعٍ إلى إطالة تأثيره على تعليم الأطفال وصحتهم ورفاههم العاطفي.

Advertisements

وأضافوا أن التجارب السريرية للمرحلة الثانية، التي أجريت بعناية على الأطفال يمكن أن تعالج بشكل مناسب مخاوف سلامة لقاح COVID-19 المحتملة.

تخطط شركة Sinovac الصينية لاختبار لقاح COVID على الأطفال

قبل بضعة أيام، أعلنت شركة تصنيع اللقاحات الصينية Sinovac خطتها لإطلاق المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية في وقت لاحق من هذا الشهر لاختبار لقاحها على أكثر من 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا في الصين.

لكن الخبر أثار جدلاً في العالم العلمي ، حيث رفض بعض الخبراء هذه الخطوة، وجادلوا بأن إجراء تجارب على الأطفال قبل أن يثبت لأول مرة أن اللقاح آمن وفعال عند البالغين، قد يعرض الأطفال للقاح لا يعمل ولن يتم طرحه في السوق أبدًا، بينما يرى آخرون أن انتظار نتائج أكثر دقة عند البالغين قد يؤخر التجارب على الأطفال.

تم تطوير لقاح سينوفاك ، المسمى CoronaVac ، باستخدام نسخة غير نشطة من COVID-19 لتعليم الجهاز المناعي بناء القدرة على التحمل ضد المرض، وتعد الشركة واحدة من 9 شركات تصنيع لقاح لفيروس كورونا تصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب، وحاليًا ، تُجرى تجارب المرحلة الثالثة من CoronaVac بين آلاف المشاركين في البرازيل وإندونيسيا وبنغلاديش.

سينوفاك هو أيضًا أحد صانعي اللقاحات الصينيين المشاركين في برنامج استخدام الطوارئ المثير للجدل في البلاد، وتم تطعيم مئات الآلاف من المواطنين الصينيين ، بما في ذلك العاملون الطبيون في الخطوط الأمامية ومجموعات سكانية أخرى مختارة ، حتى قبل اكتمال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة - والتي صممت لإثبات فعالية وسلامة اللقاح.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قال الدكتور يين ويدونغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Sinovac ، لرويترز إن ما يصل إلى 3000 موظف في شركة Sinovac وعائلاتهم تلقوا طلقات CoronaVac.

كما أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر مؤخرًا عن خطتها لتوسيع تجارب المرحلة الثالثة في الولايات المتحدة لتشمل مشاركين لا تزيد أعمارهم عن 16 عامًا. أجلت خططها الأولية لإجراء تجربة للقاح للأطفال في المملكة المتحدة هذا الخريف.