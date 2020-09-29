رقم صادم لإصابات كورونا في الهند.. يفوق المعلن بـ10 مرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الطبية الهندية، الثلاثاء، أن أكثر من 60 مليون هندي، أي أكثر بـ10 مرات من الأرقام الرسمية، قد يكونون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، نقلا عن دراسة وطنية تستند إلى التحاليل المصلية التي تقيس الأجسام المضادة.



ووفقًا للأرقام الرسمية المعلنة، أصيب أكثر من 6,1 مليون هندي من أصل 1,3 مليار نسمة، في البلاد وهذا يجعلها ثانية في العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

لكن تحاليل الدم التي أجرتها الدراسة الوطنية، على 29 ألف شخص في 21 ولاية هندية بين منتصف أغسطس/آب ومنتصف سبتمبر/أيلول 2020 أظهرت هذا الرقم الصادم، وكشفت أن عدد المصابين قد يكون أكبر من ذلك بكثير، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.





وقال المدير العام للمجلس الهندي للبحث الطبي بلرام باجافا خلال مؤتمر صحفي بوزارة الصحة الهندية، إن "الاستنتاج الرئيسي لتحاليل المصل هذه أن واحدًا من كل 15 فردًا فوق سن العاشرة تعرض في أغسطس/آب الماضي" للفيروس.

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وأظهرت النتائج أن التعرض للفيروس كان أعلى بين أولئك الذين شملتهم الدراسة في أحياء المدن الفقيرة (15,6%) والمناطق الحضرية الأخرى (8,2%) مقارنة بالمناطق الريفية (4,4%).

وتظهر التحاليل المصلية الأجسام المضادة التي طورتها أجسام الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس.

وكشفت النتائج الأولية للاختبارات المصلية أن 0,73% من البالغين في الهند، أو نحو 6 ملايين شخص، تعرضوا للفيروس قبل مايو/أيار الماضي.

ولفت الباحثون إلى أن هذه التحاليل تكشف أيضًا عن الأجسام المضادة التي أنتجها الجسم أثناء التعرض لفيروسات كورونا الأخرى، وليس فقط للفيروس المسبب لكوفيد-19.

ورفعت الهند تدريجياً إجراءات الاحتواء الصارمة للغاية التي فرضتها في مارس/آذار الماضي في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتدهور.