بريطانيا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بريطانيا، الثلاثاء، 7143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يومي للإصابات يتم رصده حتى الآن منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية كذلك عن 71 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أكبر حصيلة وفيات بالفيروس منذ تسجيل 97 حالة في أول يوليو/ تموز الماضي.

وتفرض السلطات إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد، حيث تحاول الحكومة الحد من انتشار الفيروس، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الحكومة البريطانية تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن للتصدي لموجة ثانية من مرض "كوفيد-19".

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وأضاف التقرير أنه بموجب إجراءات العزل الجديدة ستصدر أوامر بإغلاق جميع المحلات والمطاعم لمدة أسبوعين بشكل مبدئي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أي إغلاق عام جديد سيهدد الوظائف وأرزاق الناس والتواصل بين البشر.

وأضاف التقرير أنه سيتم أيضا منع الأسر إلى أجل غير مسمى من الالتقاء ببعضها في أي مكان مغلق لم تكن فيه بالفعل بموجب الأمر.

وفرضت بريطانيا في الأسبوع الماضي تدابير جديدة ألزمت الناس بالعمل من المنزل كلما أمكن وأمرت المطاعم والمحلات بالإغلاق مبكرا لمواجهة موجة ثانية سريعة الانتشار من "كوفيد-19", مع فرض قيود جديدة قد تستمر 6 أشهر.