شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف إصابة 280 ألف تلميذ فى الولايات المتحدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار تقرير صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، عن إصابة ما يقرب من 280 ألف طفل في سن المدرسة بفيروس كورونا الجديد في الفترة من 1 مارس إلى 19 سبتمبر.

ووفقا للتقرير، يمثل هذا الرقم ما يقرب من 4 % من إجمالي عدد الحالات في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، مع احتمال إصابة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا بما يقرب من ضعف احتمال إصابة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

ارتفع معدل الحالات الجديدة بشكل مطرد خلال الربيع ثم ارتفع خلال الصيف ، وبلغ ذروته في 19 يوليو بمتوسط ​​حدوث أسبوعي قدره 37.9 لكل 100،000، ثم استقرت الحالات الجديدة لعدة أسابيع قبل أن تتراجع في أواخر أغسطس، على الرغم من أنه يبدو أنها ترتفع مرة أخرى نحو مستويات الصيف.



اصابة 281 ألف تلميذ أمريكى بفيروس كورونا

كتب المؤلفون أن البيانات ساعدت في إنشاء خط أساس لرصد اتجاهات عدوى COVID-19 حيث تعود بعض المدارس إلى التعلم الشخصي الآن وفي الأشهر المقبلة، وقالوا: "تشير الدراسات المدرسية إلى أن التعلم الشخصي يمكن أن يكون آمنًا في المجتمعات ذات معدلات انتقال منخفضة لـ SARS-CoV-2 ، ولكنه قد يزيد من مخاطر الانتقال في المجتمعات التي يكون فيها انتقال العدوى مرتفعًا بالفعل".

يقدم التقرير المزيد من البيانات عن الاتجاهات التي كانت معروفة بالفعل ، مثل أن مجموعات الأقليات من أصل إسباني والسود معرضة بشكل متزايد لخطر الإصابة بفيروس COVID-19 الشديد ، وكذلك الأطفال الذين يعانون من ظروف أساسية.

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إجمالاً، أصيب 285 277 طفلاً، وتم نقل 240 3 إلى المستشفى (أو 1.2 %)، 404 أدخلوا في العناية المركزة (0.1 %) وتوفي 51 (0.01 %).

من المرجح أن تكون المعدلات الحقيقية للاستشفاء ودخول العناية المركزة والوفاة أقل في الواقع لأن العدد الفعلي للأطفال المصابين ربما كان أعلى بكثير ولم يتم تسجيله، بالنظر إلى عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

على الرغم من أن الخطر على الأطفال منخفض نسبيًا، إلا أن خبراء الصحة قلقون أكثر بشأن مخاطر انتقال العدوى التى قد يقدمها الأطفال إلى والديهم أو أجدادهم، الأطفال في المجموعة 5-11 مثلوا 101503 حالة و 20 حالة وفاة بينما الأطفال في المجموعة 12-17 يمثلون 175782 حالة و 31 حالة وفاة.

كان مرض الرئة المزمن - الذي يشمل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، على سبيل المثال - أكثر الحالات الكامنة انتشارًا.

تفاوتت معدلات الإصابة بشكل كبير من منطقة إلى أخرى وشدد المؤلفون على أن السلطات المحلية يجب أن تراقب الموقف عن كثب للتوصل إلى أفضل قرار بشأن التعلم الشخصي.