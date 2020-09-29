شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تفاصيل لقاح "القومى للبحوث" المحتمل لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عن آخر تفاصيل لقاح كورونا المحتمل لفيروس كورونا التابع للمركز القومى للبحوث ، موضحا أن هناك تعاونا بين المركز القومي للبحوث الذي يملك لقاح محتمل لفيروس كورونا والمستشفيات الجامعية، ولكنه حتى الآن لم يتم البدء في التجارب البشرية عليه انتظارا للحصول على الموافقات، وعند البدء في التجارب على البشر سيتم متابعة الحالة الصحية للمتطوعين على اللقاح بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة لأخذ الموافقات لمشاركة المستشفيات الجامعية في تجارب اللقاحات المختلفة التي تجرى في مصر.

ويمتلك المركز القومى للبحوث 4 لقاحات مصرية محتملة لكورونا ، من بينها لقاحان فى مرحلة التجارب قبل الإكلينيكية ومسجلان فى منظمة الصحة العالمية ضمن تحالف اللقاحات العالمى، وأنهى الباحثون التجارب على الحيوانات وسيتم الإعلان عن نتائج هذه التجارب وخلال شهر أو شهرين على الأكثر سيتم البدء فى التجارب على البشر للتأكد من فاعلية هذه اللقاحات.