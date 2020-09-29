شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث الآباء الأمريكيين لا يخططون لتطعيم أطفالهم ضد الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال واحد من كل ثلاثة أمريكيين إنهم ليس لديهم خطة لتطعيم أطفالهم ضد الأنفلونزا، أي أن حوالي ثلث الأمريكيين لن يطعموا أطفالهم ضد الأنفلونزا، وفقًا لاستطلاع جديد للرأي الوطني حول صحة الأطفال وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي نصح فيه الخبراء البالغين والأطفال على حدٍ سواء بالحصول على لقاح الأنفلونزا قبل فصلي الخريف والشتاء اللذين من المتوقع أن يشهدا حالات الإصابة بالأنفلونزا وكوفيد 19.

وقالت سارة كلارك، المديرة المشاركة في الاستطلاع وطبيبة مستشفى CS Mott للأطفال، بميشيجان ميديسن: "قد نشهد ذروة الأنفلونزا و COVID-19 في نفس الوقت، مما قد يطغى على نظام الرعاية الصحية، ويجهد القدرة على الاختبار ، ويحتمل أن يقلل من قدرتنا على اكتشاف وعلاج أمراض الجهاز التنفسي بشكل فعال"، بحسب موقع "إنسايدر".

وأضافت كلارك: "وجد تقريرنا أنه حتى أثناء الوباء، لا يرى بعض الآباء أن لقاح الأنفلونزا أكثر إلحاحًا أو ضرورة..هذا يزيد من المخاوف بشأن الكيفية التي قد يؤدي بها بدء موسم الأنفلونزا إلى مضاعفة التحديات في إدارة COVID-19."

في الشهر الماضي، حذر مدير مراكز السيطرة على الأمراض الدكتور روبرت ريدفيلد من أن الأنفلونزا الموسمية جنبًا إلى جنب مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة يمكن أن تزيد من آثار الوباء القاتل ونصح الأمريكيين باتباع الإرشادات الصحية والحصول على لقاح الإنفلونزا.

وقال ريدفيلد في حوار مع WebMD: "أطلب منك القيام بأربعة أشياء بسيطة: ارتداء قناع، المسافة الاجتماعية، وغسل يديك، ابعد عن التجمعات.. إذا فعلت هذه الأشياء الأربعة ، فسيؤدي ذلك إلى القضاء على تفشي المرض ولكن ، إذا لم نفعل ذلك.. فقد يكون هذا أسوأ شئ شهدناه على الإطلاق."

قال ما يقرب من 96٪ من الآباء الذين تم تطعيم أطفالهم العام الماضي في الاستطلاع أنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى هذا العام.

Advertisements

أجاب واحد من كل ثلاثة آباء ، أو 34٪ ، أنهم يعتقدون أن حصول الأطفال على لقاحات الإنفلونزا أكثر أهمية هذا العام مقارنة بالسنوات الأخرى.

قال التقرير إن بعض الآباء يختارون عدم التطعيم لعدة أسباب، بما في ذلك المخاوف بشأن سلامة COVID-19 في أماكن الرعاية الصحية، بالإضافة إلى بعض المفاهيم الخاطئة بأن لقاح الإنفلونزا غير آمن أو غير فعال.

لا يزال لقاح الإنفلونزا هو الإجراء الأكثر أمانًا لحماية شخص ما من الإصابة بالفيروس أو التعرض لأعراض الإنفلونزا الشديدة.

وقالت كلارك: "يجب أن يحصل الأطفال على لقاح الإنفلونزا ليس فقط لحماية أنفسهم ولكن لمنع انتشار الإنفلونزا لأفراد الأسرة وأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة".

منذ عام 2010 ، أدت الإنفلونزا إلى ما بين 7000 إلى 26000 حالة دخول إلى المستشفى للأطفال دون سن الخامسة، وفقًا لتقديرات مركز السيطرة على الأمراض.

في موسم الإنفلونزا الماضي ، كان هناك 188 حالة وفاة بين الأطفال.

وقال مركز السيطرة على الأمراض أيضًا إن الأطفال يمكن أن يعانون من أعراض حادة مثل الالتهاب الرئوي والجفاف ، وتفاقم حالات مثل الربو وضعف الدماغ ومشكلة الجيوب الأنفية أو التهابات الأذن.