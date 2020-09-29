تكثيف حملات التفتيش وراء ارتفاع "مخالفات كورونا" في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثَّفت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، حملات التفتيش المختلفة خلال الفترة الماضية، وراقبت الالتزام التام من قبل الأفراد والمنشآت بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأشارت اللجنة إلى أنَّ تكثيف وزيادة حملات التفتيش يفسِّر الارتفاع في عدد المخالفات الإجمالية في إمارة دبي.

وأكدت اللجنة عدم تهاونها مع المخالفين في دبي والالتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية.

وكان الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أعلن خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها، الثلاثاء، حكومة الإمارات لعرض المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة فيروس كورونا، أنه خلال الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر/أيلول جرى رصد 24,894 مخالفة في جميع أنحاء البلاد.

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وجاءت مخالفة عدم لبس الكمامة كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة، تليها مخالفة عدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح به في المركبة الواحدة، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأخيراً التجمعات العشوائية.

وكشف الظاهري أن الجنسية الآسيوية هي أكثر جنسية ارتكبت مخالفات خلال الفترة نفسها بنسبة 81%، تليها الجنسية العربية بنسبة 19%.

أما بخصوص توزيع المخالفات داخل الإمارات، فجاءت أكثر المخالفات التي تم رصدها في إمارة دبي، تليها أبوظبي، ومن ثم الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين، ورأس الخيمة.