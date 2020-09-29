ألكانتارا أحدث ضحايا كورونا في ليفربول المزيد

تلقت جماهير ليفربول الإنجليزي صدمة بشأن الوافد الجديد تياجو ألكانتارا، بعد تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي، يوم الثلاثاء، إيجابية عينة اللاعب الدولي الإسباني، الذي سيدخل حجرا صحيا وفق البروتوكول الطبي المتبع.
وشدد ليفربول في بيانه على أن اللاعب سيظل في عزلة ذاتية للفترة الزمنية المطلوبة، والتي لا تقل عن أسبوعين.
وبذلك، فإن ألكانتارا سيغيب عن مباراتي الريدز المقبلتين ضد أرسنال، في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي.
ومن المحتمل استمرار غياب اللاعب حتى نهاية فترة التوقف الدولي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أمل تجهيزه قبل مباراة الديربي ضد إيفرتون يوم 17 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريمييرليج.
وكان ألكانتارا ظهر في مباراة رسمية واحدة فقط بقميص ليفربول، والتي جاءت ضد تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج يوم 20 سبتمبر/ أيلول الحالي في الدوري الإنجليزي.
وانضم النجم الإسباني إلى ليفربول مؤخرا، قادما من بايرن ميونيخ الألماني، مقابل نحو 30 مليون يورو، عقب تتويجه مع الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن المدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس قد أصيب هو الآخر بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من انضمامه للريدز، قادما من أولمبياكوس اليوناني بصفقة بلغت قيمتها نحو 11.75 مليون جنيه إسترليني، ليصبح ألكانتارا ثاني الوافدين الجدد الذين يصطادهم الفيروس.
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