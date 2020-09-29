نتنياهو بالأمم المتحدة: مزيد من الدول العربية ستنضم إلى عجلة السلام قريبا جدا المزيد

الخليج 365 - داوود عودةالثلاثاء 2020/9/29 08:37 م بتوقيت أبوظبي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،الثلاثاء، أن المزيد من الدول العربية ستنضم إلى عجلة السلام قريبا جدا.
وقال نتنياهو، في خطابه عبر الفيديو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إن توقيع معاهدات السلام مع الإمارات والبحرين سيأتي بالازدهار للمنطقة، مؤكدا أن توقيع المعاهدات مع الإمارات والبحرين يدفع السلام قدما.
ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن توسيع دائرة السلام في المنطقة يسهل إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأشاد نتنياهو بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاقات سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين.
ووجه رسالة إلى حزب الله مفادها أنه يجب أن يتوقف عن استخدام المدنيين اللبنانيين كدروع بشرية.
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي النقاب عن مخزن أسلحة ومصنع صواريخ تابعين لحزب الله في حي الجناح بالعاصمة اللبنانية بيروت قرب المطار، مقدما خريطة لإظهر موقع المخزن. .
وحذر نتنياهو، في خطابه، من أن أي حادث بالمخزن سيودي بحياة الكثيرين على غرار ما جرى في انفجار مرفأ بيروت.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه: " نواجه أكبر عدو للسلام في المنطقة وهي إيران".
وقال نتنياهو: "علينا جميعا الوقوف بوجه إيران، مشيدا بخطوات الرئيس ترامب بهذا الشأن".
وحذر من أن إيران ما زالت تسعى من أجل إمتلاك السلاح النووي، لافتا إلى أن مجلس الأمن لم يفعل شيئا إزاء طموحات إيران النووية.
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