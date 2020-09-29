شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لدعم صحة القلب أثناء أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوبة القلبية الحادة من المشكلات المرضية الخطيرة المهددة للحياة ، ويمكن أن تظهر حالات الطوارئ القلبية لأسباب مختلفة، تتراوح من نمط الحياة السيئ إلى التاريخ العائلي لأمراض القلب ، يمكن أن يساعد اتخاذ خيارات نمط الحياة الصحية والوعي بعوامل الخطر في منع أو تقليل فرص الإصابة بنوبة قلبية، وهناك علامات وأعراض تؤكد الإصابة بمشاكل القلب يجب ملاحظتها مبكرا وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS .

أعراض النوبة القلبية الحادة

قد تكون أعراض النوبة القلبية الحادة هي ألم الصدر والغثيان والهضم والقيء والتعب وحتى خفة الرأس التي تميل إلى التداخل مع فيروس كورونا رغم ذلك ، فإن الأعراض تميل إلى الاختلاف اعتمادًا على شخص لآخر يمكن أن تكون النوبة القلبية نتيجة لنمط الحياة الخاطئ ، والسمنة ، والسكري ، والكوليسترول ، والتاريخ العائلي.

طرق التغلب على الازمة القلبية

- إذا أصيب شخص ما بنوبة قلبية حادة ، اصطحبه على الفور من سيارة إسعاف إلى المستشفى من أجل الحصول على علاج سريع. لا تدع الشخص يقود نفسه أو يمشي. تحدث إلى الطبيب حول الأدوية التي سيتم إعطاؤها في الوقت المحدد.

- بمجرد أن تتغلب على النوبة القلبية ، حاول أن تظل نشيطًا بدنيًا عن طريق ممارسة الرياضة كل يوم. يمكنك المشي في المنزل أو الخروج في الحديقة أو ممارسة التمارين الرياضية واليوجا أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل للتخلص من التوتر.

- لا تغامر بالخروج من المنزل إذا لم تكن هناك حاجة لذلك وتجنب التواجد حول المرضى الذين قد يتسببون في المزيد من المشاكل تأكد من أن لديك مخزونًا كافيًا من الأدوية في منزلك ، فهذا سيساعدك على تجنب القيام برحلات إلى المتاجر الطبية حتى لاتكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

- أثناء وجودك في المنزل ، حاول اتباع قواعد التباعد الاجتماعي ، وقم بتغطية فمك ووجهك بقناع ، وعقم يديك من وقت لآخر. لا تنس أيضًا غسل يديك بشكل صحيح للحفاظ على نظافة اليدين. تأكد من عدم لمس أي أسطح مثل مقابض الأبواب ومقابض الأبواب والمفاتيح ، حيث يوجد خطر الإصابة من هذه المصادر.

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- تناول الطعام بشكل صحيح وحافظ على صحتك وحيويته، مارس الأكل اليقظ، لا تفرط في تناول الأطعمة غير المرغوب فيها أو الزيتية أو المعالجة أو المالحة، التزم بنظام غذائي سليم.

- حاول أن تُقسم بالفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات والبقوليات لا تأكل الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية والكربوهيدرات والنكهات الاصطناعية التزم بالأطعمة المصنوعة منزليًا بأقل محتوى من الزيت.

- النوم بشكل صحيح والراحة حسب نصيحة الطبيب.

- ابق على اتصال مع أفراد عائلتك عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو ، في حال كنت بعيدًا عن المنزل انفتح على مشاعرك تجاه من تحب. حاول القيام بالأنشطة التي تحب الرسم أو البستنة.

- احصل على لقاحات الإنفلونزا للوقاية من الإنفلونزا.

- لا تنس مراقبة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والكوليسترول من وقت لآخر.