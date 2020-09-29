الخليج 365 - طرابلسالثلاثاء 2020/9/29 08:37 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 363 حالة في طرابلس.
وقال المركز الوطني، في تقرير له عن الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، إنه سجل 384 حالة شفاء من فيروس كورونا، بينهم 291 في طرابلس، مؤكدًا وفاة 13 شخصًا جراء إصابتهم بالفيروس.
وجاءت البلديات الأعلى إصابة بفيروس كورونا، كالتالي: طرابلس بـ363 حالة، وصبراتة بـ29 وبني وليد بـ25 والخمس بـ38 وبنغازي بـ21، وجنزور بـ17 حالة.
وبحسب مكتب الإعلام الصحي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن ليبيا سجلت 34 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينهم 18 ألفًا و900 متعافٍ، و540 حالة وفاة.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول وبلغت أعلى حصيلة للإصابات الألف شخص يوميا.
فيما قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه يجب على المواطنين الليبيين التعايش مع المرض لأن التدابير الاحترازية لم تعد تجدي نفعا فلا أحد يلتزم بها".
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 619 إصابة جديدة بكورونا.. بينهم 363 في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.