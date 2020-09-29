ليبيا تسجل 619 إصابة جديدة بكورونا.. بينهم 363 في طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 363 حالة في طرابلس.



وقال المركز الوطني، في تقرير له عن الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، إنه سجل 384 حالة شفاء من فيروس كورونا، بينهم 291 في طرابلس، مؤكدًا وفاة 13 شخصًا جراء إصابتهم بالفيروس.

وجاءت البلديات الأعلى إصابة بفيروس كورونا، كالتالي: طرابلس بـ363 حالة، وصبراتة بـ29 وبني وليد بـ25 والخمس بـ38 وبنغازي بـ21، وجنزور بـ17 حالة.

Advertisements

وبحسب مكتب الإعلام الصحي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن ليبيا سجلت 34 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينهم 18 ألفًا و900 متعافٍ، و540 حالة وفاة.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول وبلغت أعلى حصيلة للإصابات الألف شخص يوميا.

فيما قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه يجب على المواطنين الليبيين التعايش مع المرض لأن التدابير الاحترازية لم تعد تجدي نفعا فلا أحد يلتزم بها".