شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف السر وراء تسبب السجائر الإلكترونية فى إصابات الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت النتائج المبكرة لدراسة تجريبية عن التدخين الإلكتروني إصابة رئوية كبيرة تسببها السجائر الإلكترونية التي تحتوي على عناصر تسخين مصنوعة من سبائك النيكل والكروم، وكذلك جاءت نفس النتائج مع أو بدون استخدام النيكوتين وزيت فيتامين E أو رباعي هيدروكانابينول في نكهات السجائر الإلكترونية، والتي كان يُعتقد سابقًا أنها تساهم في مشكلة الجهاز التنفسي تهدد الحياة.

ووفقا لموقع "ميديكال" نشرت النتائج المبكرة في مجلة جمعية القلب الأمريكية وأجرى الدراسة باحثين من جامعة كاليفورنيا، كلية الطب في إيرفين ومعاهد هنتنجتون للأبحاث الطبية، خلال دراسة أكبر مصممة لاستكشاف تأثير استخدام السجائر الإلكترونية وغيرها من منتجات التدخين الإلكتروني على نظام القلب والأوعية الدموية.

أثناء إجراء التجارب، لاحظ الباحثون إصابة الرئة المرتبطة باستخدام منتج (EVALI) مباشرة بعد التبديل من جهاز vaping مع عنصر تسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جهاز يستخدم سبائك النيكل والكروم.

وقال روبرت أ.كلونر، قائد الدراسة و كبير مسؤولي العلوم في معاهد هنتنجتون وأستاذ الطب في جامعة جنوب كاليفورنيا: "كانت النتائج مؤثرة للغاية، وشعرنا أنه من الضروري نشر النتائج الأولية مبكرًا حتى يمكن تحذير مستخدمي السجائر الإلكترونية في وقت أقرب، لا سيما بالنظر إلى أن مستخدمي السجائر الإلكترونية معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بكورونا".

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قال مايكل كلاينمان، أستاذ الطب المهني والبيئي في كلية الطب إيرفين: "في غضون ساعة من بدء التجربة ، لاحظنا أدلة على وجود ضائقة تنفسية حادة، بما في ذلك صعوبة التنفس والصفير واللهاث".

وأضاف "بعد تحليل أنسجة الرئة من المشاركين في الدراسة، وجدنا أنها معرضة للخطر بشدة ولاحظنا تغيرات خطيرة أخرى مثل آفات الرئة، واحتقان خلايا الدم الحمراء والتهاب الرئة في بعض الحالات."

ثبت أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping يسبب زيادة في ضغط الدم ، واختلال وظيفي في بطانة الأوعية الدموية ، وخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية. عادة ما تكون عناصر التسخين المتاحة تجارياً مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النيكل والكروم أو النيكروم أو التيتانيوم.

تم التعرف على الحالة ، التي أُطلق عليها اسم "إصابات الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة في يونيو 2019 وبلغت ذروتها في سبتمبر 2019.

في مارس الماضي، كان هناك 2800 حالة أمريكية منها و 68 تم الإبلاغ عن الوفيات تم العثور على المرضى عادةً من الذكور الشباب ومستخدمي السجائر الإلكترونية أو منتجات vaping التي كشفت الأشعة المقطعية عن التهاب الرئة وإصابتها.