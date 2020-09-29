شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للقلب.. اعرف أعراض الإصابة بالنوبات × إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم الموافق 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى للقلب والتوعية ضد المخاطر التي تؤدى إلى تعريض حياتنا للخطر، موضحة أن الأمراض القلبية الوعائية تقف وراء حدوث معظم الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، إذ تتسبب في وقوع 17.9 مليون حالة وفاة سنوياً.

ونصحت المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى شرق المتوسط، عبر حسابها بموقع تويتر، من خلال "إنفوجراف" بضرورة التماس الرعاية الطبية على الفور إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض وهى كالتالى: "ألم وإزعاج في وسط الصدر، ألم وإزعاج في الذراعين أو الكتف الأيسر أو المرفقين أو الفك أو الظهر، ضيق التنفس ، غثيان أو تقيؤ ، دوخة وإغماء وعرق بارد وشحوب بالوجه".



أعراض الإصابة بالنوبة القلبية فى إنفوجراف

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ، أكدت من قبل أن التبغ مسئول عن حوالى 20 % من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية، مشيرة إلى أن حوالى 1.9 مليون شخص يموتون سنويا بسبب أمراض القلب التى يسببها التبغ وهو مايعادل واحدا من كل خمسة من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

وأوضحت المنظمة بمشاركة الاتحاد العالمي للقلب وجامعة نيوكاسل استراليا قبل يوم القلب العالمى الذى يوافق 29 سبتمبر، أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة فى سن أصغر من غيرهم من غير المدخنين، مشيرا إلى أن مجرد عدد قليل من السجائر فى اليوم والتدخين العرضى أو التعرض للتدخين غير المباشر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ولكن إذا اتخذ متعاطو التبغ إجراءات فورية وأقلعوا عن التدخين فان هذا الخطر سينخفض بنسبة 50% بعد عام واحد من عدم التدخين.

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ونوه التقرير بالنظر إلى المستوى الحالى من الأدلة على التبغ وصحة القلب والأوعية الدموية والفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين فإن الفشل فى تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين لمرضى القلب يمكن اعتباره سوء الممارسة السريرية أو الإهمال.