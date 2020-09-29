شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحيى اليوم العالمى للغذاء المهدور للمرة الأولى هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولى للتوعية بالفاقد والـمُهدَر من الأغذية، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى، قائلة :"لنوقف فقد الأغذية وهدرها، من أجل الناس والعالم".

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"لأول مرة، الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والـمُهدَر من الأغذية، عندما يفقد الغذاء أو يهدر، فإن كل الموارد التي استخدمت لإنتاج هذا الغذاء ـ تذهب هباءً ... لنوقف فقد الأغذية وهدرها، من أجل الناس والعالم".

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الأمم المتحدة

وفى سياق آخر حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش البشرية على التعلم من أخطائها بعد تجاوز عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا في العالم المليون، وقال جوتيريش -في رسالة متلفزة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء :"لقد وصل العالم إلى "معلم مرعب"، حيث أودى وباء كوفيد-19 بحياة مليون شخص. هذا رقم صادم"، مضيفا أن "القسوة الخاصة لهذا الوباء تكمن في استحالة بقاء العائلات مع قريب لهم في لحظاته الأخيرة"، قائلا "يمكننا التغلب على هذا التحدي، لكن علينا أن نتعلم من أخطائنا... القيادة المسؤولة مهمة، والعلم مهم، والتعاون مهم، في حين أن المعلومات المضللة تقتل".