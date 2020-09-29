شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد الغفار: 30 ألف مصاب كورونا تم علاجهم بالمستشفيات والمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن المستشفيات عالجت أكثر من 10 آلاف مريض كورونا داخل المستشفيات نفسها، بجانب أكثر من 20 ألف مريض كورونا تم عزلهم داخل المدن الجامعية من بينهم العالقون العائدون من الخارج تحت إشراف طبى من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية مما سهل في عدم وجود حالات اكتظاظ بالمستشفيات.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المستشفيات شاركت في التصدي لجائحة كورونا بطريقتين الأولى إرسال أكثر من 700 طاقم من الطواقم طبية من المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة لعلاج مرضى كورونا، بجانب نقل المرضى بالمستشفيات التي تحولت لعزل صحى إلى مستشفيات الجامعات، ومع انتشار وباء كورونا تم افتتاح 31 مستشفى عزل بالجامعات بواقع أكثر من 3 آلاف سرير، وما زالت هناك مستشفيات عزل تابعة للجامعات تعمل حتى الآن في استقبال مرضى كورونا.

وأكد عبد الغفار لـ"الخليج 365" هناك أبحاث إكلينيكية على فيروس كورونا تجرى بالمستشفيات الجامعية وصل عددها إلى أكثر من 30 بحثا تجرى بالجامعات تشمل اجراء أبحاث على بروتكولات العلاج وعمل أجهزة طبية بصناعة مصرية تم استخدامها في المستشفيات الجامعية بجانب تطبيقات الكترونية لقياس نسبة الأكسجين في الدم عبر التليفون المحمول.بجانب أن هناك أكثر من 600 من أساتذة كليات الطب قدموا مشورة طبية تليفونية عبر الهاتف وصل عددها الى ربع مليون استشارة طبية لمرضى كورونا.