"غافي" وبيل جيتس يغيثان الدول الفقيرة من كورونا بهذا الحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تحالف اللقاحات "غافي" المتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تخصيص 100 مليون جرعة من اللقاح المستقبلي ضد "كوفيد-19" للبلدان الفقيرة.

وفي مطلع أغسطس/آب أعلن تحالف "غافي" ومؤسسة بيل وميليندا جيتس التعاون مع معهد "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا"، أكبر مصنع للقاحات في العالم، تسليم 100 مليون جرعة للدول الفقيرة.

وستباع اللقاحات بسعر لا يتعدى 3 دولارات للجرعة الواحدة، مع إمكانية الحصول على جرعات أكثر.