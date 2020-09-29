شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو تحليل عامل RH وأهميته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل Rh أوRhesus من التحاليل الهامة لمعرفة ما إذا كان لديك بروتين معين يسمى عامل Rh على الطبقة الخارجية لخلايا الدم الحمراء، لكن إذا لم يكن لديك عامل RH في دمك ، فأنت سالب، ومعظم الناس لديهم عامل RH إيجابي، ولكن يمكن أن تنتقل فصائل الدم السالبة من الآباء إلى الأطفال، في هذا التقرير نتعرف على أهمية تحليل RH واستخداماته، وفقا لجامعة روشستر الأمريكية.

وتحليل عامل RH مهم أثناء الحمل، فإذا كان العامل الريسوسي RH لديك سالبًا وكان طفلك موجبًا، فقد يكون لديك عدم توافق عامل ريسس.

أثناء الحمل ، من الممكن أن يمر بعض دم طفلك عبر المشيمة إلى جسمك قد يتفاعل جسمك مع دم الطفل باعتباره مادة غريبة ويصنع أجسامًا مضادة له هذا يمكن أن يسبب الإجهاض وفقر الدم ومشاكل في حالات الحمل اللاحقة.

غالبًا ما لا يتأثر الحمل الأول بعدم توافق العامل الريصي لأن الطفل غالبًا ما يولد قبل ظهور العديد من الأجسام المضادة ويمكن تقليل هذه المخاطر عن طريق حقنة من الجلوبولين المناعي للعامل الريسوسي أثناء كل حمل أو إجهاض أو حالات أخرى قد تكون فيها قد تعرضت لدم إيجابي عامل RH.

استخدامات تحليل RH

عادة ما تخضع النساء الحوامل لهذا الاختبار في أول موعد لهن قبل الولادة قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت:

-حامل

-تفكرين في الحمل

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- أب لطفل لم يولد بعد

- إذا كانت المرأة لديها عامل ريزوس RH سلبي وترغب في إنجاب طفلاً من رجل يحمل عامل ريسس إيجابي

-بحاجة إلى نقل دم

- التبرع بالدم

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

إذا كان لديك اختبار تحديد عامل ريزوس وأظهرت النتائج أن العامل الريسوسي سلبي ، فقد تحتاج إلى إجراء اختبار دم آخر يسمى فحص الأجسام المضادة.

إذا كانت الأجسام المضادة موجودة، فهذا يعني أنك قد تعرضت لدم إيجابي عامل الريسوس وقمت بتطوير أجسام مضادة له. قد تحتاجين إلى فحوصات متعددة للأجسام المضادة خلال فترة الحمل وواحدة وقت الولادة.

نتائج الاختبار

وجود عامل ريسس RH في دمك يعني أنك إيجابي، وإذا لم يكن لديك عامل ريسس في دمك ، فأنت سالب.

إذا كان عامل ريزوس لديكِ سالب ولديك طفل مع رجل يحمل عامل ريسس إيجابي ، فقد تكونين عرضة لخطر مضاعفات الحمل.