شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صادمة تكشف: كورونا يدمر هرمون الذكورة لدى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا قد يستنفد مستويات هرمون التستوستيرون لدى الذكور، حيث كشفت النتائج أنه كان متوسط هرمون التستوستيرون لدى الرجال الذين ماتوا بسبب عدوى الفيروس التاجي أقل بكثير من أولئك الذين تعافوا بالنسبة لأولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض وأبلغ 65.2 ٪ عن فقدان الرغبة الجنسية.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience لأول مرة، تشير بيانات من دراسة أجريت على مرضى في المستشفى بسبب فيروس كورونا إلى أن المرض قد يؤدي إلى تدهور مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

حيث وجد خبراء من جامعة مرسين في تركيا انخفاضًا في مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال واحتمال تواجدهم في وحدة العناية المركزة ( ICU) يزيد بشكل ملحوظ.

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وقال مؤلف الدراسة Selahittin Çayan ، أستاذ جراحة المسالك البولية ، أنه في حين تم الإبلاغ بالفعل عن أن مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة يمكن أن تكون سببًا لسوء التشخيص بعد اختبار كورونا الإيجابي ، فهذه هي الدراسة الأولى التي تظهر أن COVID-19 نفسه يستنفد هرمون التستوستيرون.

وقد يساعد هذا التطور في تفسير سبب اكتشاف العديد من الدراسات أن تشخيص الذكور أسوأ من أولئك الإناث المصابات بـ COVID-19 ، وبالتالي اكتشاف التحسن المحتمل في النتائج السريرية باستخدام العلاجات القائمة على التستوستيرون.

يرتبط التستوستيرون بالجهاز المناعي لأعضاء الجهاز التنفسي ، وقد يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي ، كما أن انخفاض هرمون التستوستيرون يرتبط أيضًا بالاستشفاء المرتبط بالعدوى والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب عند الذكور في مرضى وحدة العناية المركزة ، لذلك قد يكون لعلاج التستوستيرون أيضًا فوائد تتجاوز تحسين نتائج فيروس كورونا .