كل ما يهمك عن حليب الأم وفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - جدول المحتوى 1- مم يتكون حليب الأم؟ 2- عوامل تزيد من حليب الأم؟ 3- عوامل تؤدي لتغير ونقصان حليب الأم 4- فوائد حليب الأم لعلاج فيروس كورونا 5- هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الأم المرضعة للرضيع؟ 6- ما هي القيمة الغذائية لحليب الأم بوجه عام؟ Advertisements توصلت دراسة حديثة إلى أن حليب الأم يلعب دوراً في علاج مرضى كورونا، وبالتحديد فيمكن الإستفادة من حليب الأم التي أصيبت بفيروس كورونا، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" ومن خلال اللقاء بالدكتور أحمد أبو فرحة، إختصاصي طب الأسرة واستشاري الأمراض الوبائية، أن تقدم لك كل ما يهمك عن حليب الأم وعلاقته بفيروس كورونا من حيث العلاج أو العدوى كالآتي. 1- مم يتكون حليب الأم؟ يتكون حليب الأم في مرحلة الحمل الأولى يبدأ تكوين الحليب في المراحل الأولى من الحمل حيث يعتبر تغير شكل وحجم ولون الثدي من علامات الحمل الأولى.

يبدأ نزول بعض السائل الزيتي من الثدي تشبه في رائحته رائحة السائل الأمينوسي المحيط بالجنين في الرحم، مما يجعله يقبل على الرضاعة من صدر أمه بمجرد نزوله من الرحم.

يعمل السائل الزيتي على حماية الثدي من العدوى خلال فترة الحمل.

يتضاعف حجم الأنسجة الغدية في الثدي خلال المرحلة الثانية أو الثالثة من الحمل، أو بعد الولادة.

بعد الولادة يبدأ إفراز هرمون الحليب حيث ترسل الإشارات من الغدة النخامية في المخ، ويتم الشعور لدى الأم بالأمومة مما يحفز الرضاعة. 2- عوامل تزيد من حليب الأم الرضاعة المستمرة تزيد من كمية الحليب أن تتناول الأم فيتامينات خلال فترة الحمل.

تقليل تناول الدهون المشبعة خلال الحمل والرضاعة.

الإكثار من تناول الأغذية المحتوية على أوميجا 3 مثل الأسماك.

كثرة شرب الماء والسوائل والعصائر الطبيعية.

تقديم صدر الأم للطفل كلما طلب ذلك، وأيضاً عدم السماح له بالنوم لفترات طويلة وعدم الرضاعة لكي تحفز إدرار الحليب.

أن تقوم الأم بتبديل الرضاعة من كل ثدي لكي يتكون فيهما الحليب.

عدم تناول الأطعمة التي تغير طعم الحليب مثل البصل والثوم. 3- عوامل تؤدي لتغير ونقصان حليب الأم هناك عدة عوامل تؤدي لنقصان الحليب تناول الأم لبعض الأدوية التي تقلل من إدرار الحليب.

الوضع النفسي للأم مثل التوتر والقلق.

عدم تناول الأم لكمية من السوائل والأغذية التي تحفز إدرار الحليب.

إستخدام الرضاعة الصناعية إلى جانب الرضاعة الطبيعية مما يساعد على تقليل الحليب. 4- فوائد حليب الأم لعلاج فيروس كورونا الأجسام المضادة للأمهات اللواتي شفين من كورونا أظهرت دراسة حديثة أن عزل الأجسام المضادة لأمهات مرضعات ناجيات من فيروس كورونا له فائدة طبية كبيرة.

فمن الممكن أن يتم حقن بعض المرضى بهذه الأجسام المضادة التي يتم عزلها وفصلها من حليب الأم المرضعة التي شفيت من الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي تحقيق العلاج لبعض المرضى المصابين. 5- هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الأم المرضعة للرضيع؟ يمكن أن تستمر الأم المصابة بفيروس كورونا في الرضاعة أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه لم يكشف حتى الآن عن وجود فيروس كوفيد- 19 أي فيروس كورونا النشط في حليب الأم لدى أي أم مصابة بهذا المرض سواء أكانت حالة إصابتها مؤكدة أو محتملة.

ولذلك فعلى الأم المصابة بكورونا أن تستمر بالرضاعة الطبيعية مع الأخذ بسبل الرعاية والحماية المعتادة مثل غسل الأيدي جيداً.

وهناك من يقوم بشفط حليب الأم وتقديمه للرضيع عن بعد. 6- ما هي القيمة الغذائية لحليب الأم بوجه عام؟ يحتوي مصل اللبن على عدة أنواع من البروتين يحتوي حليب الأم على نسبة كبيرة من الماء، حيث يمثل الماء على نسبة 88% من الماء.

ويحتوي على نوعين من البروتين هما بروتين مصل اللبن، وبروتين الكازين.

يعمل بروتين مصل اللبن وبروتين الكازين على استخدامهما لخواصهما المضادَّة للعدوى وتساعد على الوقاية من الأمراض.

يحتوي بروتين مصل الحليب على بروتينات مثل بروتين اللاكتوفيرين، وكذلك بروتين الليزوزيم.

كما يحتوي على الكربوهيدرات المختلفة والسكريات مثل سكر اللاكتور وهو أكثر أنواع الكربوهيدرات تركيزاً في حليب الأم، ولهذا النوع من السكر دوره المهم في إمداد الطفل الرضيع بالطاقة وخصوصاً تحفيز دماغ الطفل.

كما يحتوي حليب الأم على الدهون التي تحسن طعم الحليب وتعلقه به.

ويحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامنيات المتنوعة المفيدة لصحة الطفل في شهوره الأولى.

ويحتوي على معينات حيوية تعرف بالبروبيوتيك.

ويحتوي على مجموعة من المعادن الهامة لجسم الطفل.









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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.