كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - ما هي الطريقة الصحيحة لحمل حديثي الولادة، ربما يكون لديك الكثير من الأسئلة حول كيفية العناية بحديثي الولادة، وتتخوفين من حمل طفلك بشكل خاطئ، لذلك نقدم لك الطريقة الصحيحة لحمل حديثي الولادة.

فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية حمل طفلك حديث الولادة، كشف عنه الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة.

الخطوة الأولى: اغسلي يديك

حمل حديثي الولادة

تأكدي دائماً من نظافة يديك قبل حمل طفلك. لا يزال جهاز المناعة لدى الطفل في طور النمو، لذا فإن أي جراثيم قد تجعله يمرض. أثناء استخدام رغوة الصابون والماء الدافئ بشكل جيد، ضعي في اعتبارك الاحتفاظ بمطهر اليدين للضيوف الذين يرغبون أيضاً في احتضان طفلك الصغير. نظفي يديك في كل مرة قبل حمل طفلك.

الخطوة 2: احصلي على الراحة

طرق حمل حديثي الولادة

تعتبر الراحة من أهم الأشياء في حمل طفلك. يقترح الآباء المخضرمون في مدونة " Dads Adventures " أن الأمر يستغرق حوالي خمس دقائق للاعتياد على فكرة حمل مولودك الجديد.

الخطوة الثالثة: تقديم الدعم

عند حمل مولود جديد، من المهم جداً أن يكون لديك دائماً يد لدعم الرأس والرقبة بعد كل شيء، رأس طفلك هو أثقل جزء في جسمه عند الولادة. انتبهي بشكل خاص إلى اليافوخ عند الأطفال، وهي البقع اللينة أعلى رأسهم.

يفتقر الأطفال حديثو الولادة إلى التحكم الحرج في عضلات الرقبة للحفاظ على دعم رؤوسهم بأنفسهم. لا يتم الوصول إلى هذا عادةً إلا بعد اقتراب الشهر الرابع من العمر.

الخطوة 4: اختاري مركزك

طفلك

يبدأ الحمل بالتقاط الطفل. عندما تذهبين لرفع طفلك، ضعي إحدى يديك تحت رأسه والأخرى تحت مؤخرته. ارفعي جسمه إلى مستوى صدرك.

ما دمت تدعمين رأس الطفل ورقبته، فالوضع متروك لك. هناك مجموعة متنوعة من حالات الحمل التي قد تستمتعين بها أنت وطفلك. بعض هذه الأوضاع رائعة أيضاً للرضاعة الطبيعية أو التجشؤ. جربي أنواعاً مختلفة لتريْ ما هو الأفضل لكليكما.

عقد المهد

مع وضع الطفل

يعد حمل المهد أحد أسهل الطرق وأفضلها لحمل المولود الجديد خلال الأسابيع العديدة الأولى من الحياة:

مع وضع طفلك في وضع أفقي على مستوى صدرك، حركي يدك من أسفل إلى أعلى لدعم رقبته.

ادفعي رأس الطفل برفق إلى انحناءة مرفقك.

بينما لا تزالين تحتضنين رأسه، حركي يدك من الذراع الداعمة إلى أسفلها.

ستكون ذراعك الحرة قادرة على القيام بأشياء أخرى أو تقديم دعم إضافي.

عقد الكتف

إرفعى رأسه إلى إرتفاع الكتفين

مع موازاة جسم الطفل لجسمك، ارفعي رأسه إلى ارتفاع الكتفين.

ضعي رأسه على صدرك وكتفك حتى يتمكن من النظر خلفك.

ضعي إحدى يديك على رأسه ورقبته، والأخرى داعمة لأسفل طفلك. قد يسمح هذا الوضع أيضاً للطفل بسماع دقات قلبك.

عقد البطن

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ضعي طفلك، بطنه لأسفل، عبر ساعدك مع توجيه الرأس نحو الكوع ،يجب أن تهبط أقدامهم على جانبي يدك بحيث تكون أقرب إلى الأرض بحيث يكون الطفل بزاوية طفيفة ،هذا الوضع مفيد إذا كان الطفل يعاني من الغازات ويحتاج إلى التجشؤ. امسحي برفق على ظهر الطفل لتمرين الغازات.

عقد اللفة

مزاج الطفل

اجلسي على كرسي مع وضع قدميك بثبات على الأرض وضعي طفلك في حضنك. يجب أن يكون رأسه على ركبتيك ووجهه لأعلى.

ارفعي رأسه مع كلتا يديك للدعم وساعديك تحت جسده. يجب وضع قدم الطفل عند خصرك.

تحققي في...

انتبهي لمزاج الطفل أثناء حمله. إذا كان يشعر بالضيق أو البكاء، فيمكنك تجربة وضع آخر لمعرفة ما إذا كان ذلك يجعله أكثر راحة. يمكنك أيضاً تجربة التأرجح اللطيف والبطيء. لاحظي أنه يجب دائماً قلب رأس الطفل للسماح له بالتنفس.

المزيد من النصائح جربي ملامسة الجلد للجلد أثناء حمل الطفل. إنها طريقة رائعة للترابط والحفاظ عليها دافئة. يمكنك تجريد الطفل من حفاضاته ووضعه على صدرك العاري وتغطيته ببطانية.

اختاري وضعية الجلوس إذا شعرت بالتوتر بشأن حمل الطفل. يعد الجلوس أيضاً فكرة جيدة لأي شخص قد لا يتمتع بالقوة لدعم وزن الطفل، مثل الأطفال وكبار السن.

استخدمي حاملة الأطفال، مثل التفاف بوبا، لحمل اليدين. اتبعي جميع التعليمات الموجودة على عبوة الناقل حسب المناسبة للعمر.

استخدمي وسادة داعمة للرضع، مثل وسادة Boppy، عند حمل الطفل لفترات طويلة من الوقت أو للمساعدة في الرضاعة الطبيعية.

لا تطبخي أو تحملي مشروبات ساخنة أثناء حمل الطفل. تعتبر السكاكين واللهب والحرارة الزائدة من الخطورة وقد تؤدي إلى الإصابة عن طريق الخطأ. ابتعدي عن الآخرين الذين يعملون مع تلك الأشياء بالقرب منك.

احملي طفلك بكلتا يديك أثناء صعود الدرج ونزوله لمزيد من الأمان.

لا تهزي طفلك أبداً، سواء للعب أو للتعبير عن الإحباط. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى حدوث نزيف في المخ وحتى الموت.

الخطوات التالية

لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة لحمل طفلك إذا وضعت هذه النصائح في الاعتبار. على الرغم من صغر حجم الأطفال حديثي الولادة، الأهم هو الحصول على الراحة ودعم رأس طفلك الصغير ورقبته. حتى لو كان حمل طفلك يبدو مرحاً أو مخيفاً في البداية، فمع الوقت سوف تلاحظين أن طريقة حمل الطفل سهلة للغاية.