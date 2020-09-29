هل يحرم "التعلم عن بعد " التطور العاطفي والاجتماعي ..للطفل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:41 مساءً -

القلق على حرمان الطفل من التطور الاجتماعي والعاطفي بسبب أسلوب التعليم الافتراضي أو التعلم عن بعد بسبب فيروس كورونا، إحساس أصبح منتشرا بين العديد من الآباء، وذلك بسبب انعدام فرصة الطفل في اختبار عواطفه، وتعلمها مع الناس في بيئة اجتماعية كالمدرسة،وبالتالي عدم تطوره الاجتماعي والعاطفي بشكل اعتيادي، بل أكثر من ذلك فقد يؤثر «التعلم عن بعد» على مسار الطفل الأكاديمي أيضاً، ويُجمع الخبراء على أنه أمر لا يستهان به. للشرح ومزيد من التوضيح معنا الدكتور إحسان المليجي خبير التعليم بوزارة التربية والتعليم

التعلم عن بعد والحرمان الاجتماعي

حقائق لا بد من التعرف عليها

التعلم عن بعد و الحرمان العاطفي

بالنسبة للأطفال، حتى في مرحلة ما قبل المدرسة، تعد المشاركة الاجتماعية مع أقرانهم أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لهم لتنمية الشعور بالذات وعالمهم أيضاً

على الآباء أن يدركوا أن هناك طرقاً يمكن للآباء اللجوء إليها لتسهيل نمو أطفالهم الشامل بعيداً عن المدرسة في المنزل؛ فالمدرسة ليست هي الطريقة الوحيدة، رغم أنها طريقة مهمة لتعليم المهارات الاجتماعية والعاطفية

كفاءات لتحقيق التعلم الاجتماعي والعاطفي

بالحضانة والنادي يتعلم الطفل كيف ينسجم مع العالم

التعلم الاجتماعي والعاطفي للطفل يشمل عدة مفاهيم- عملية تستمر مدى الحياة-، يبدؤها الطفل بالتعرف على هويته وعواطفه، ثم يتعلم كيف ينسجم مع العالم الأكبر والأوسع بالحضانة أو النادي

حدد الخبراء 5 كفاءات أساسية لبلوغ ذلك: الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، اتخاذ القرار المسؤول، مهارات العلاقات

من المحتمل أن لا يصل الطفل في ظل التعلم عن بعد إلى ما يُنظر إليه على أنه نموذجي في التطور العاطفي والاجتماعي ، لكن إذا لاحظ الأبوان بعض النمو فذلك أمر جيد

على الآباء أن يتعلموا إدارة حالتهم العاطفية؛ فهو أمر بالغ الأهمية عندما يشعر الآباء بالقلق فهم ينقلون هذه الطاقة لأطفالهم، فهؤلاء حساسون جداً لذلك

اليوم أصبح التعليم عن بعد هو السائد، وأصبح لزاماً على الأم القيام بدور فاعل، وجهد أكبر مع طفل مرحلة ما قبل المدرسة (الروضة)، لتأهيله من خلال الأنشطة المنزلية من جهة، وللمتابعة مع معلمات الروضة عبر الإنترنت من جهة أخرى

أول خطوة: تأسيس روتين

على الآباءأن يكونوا أكثر وعيا

مع غياب الاحتكاك بالأقران والبالغين خارج المنزل، ولتصحيح السلوك وحتى يكونوا نموذجاً لهم، يتعين على الآباء أن يكونوا أكثر وعياً بأنهم محل قدوة

وبالنسبة للأطفال الأصغر سناً يمكن للوالدين محاكاة التفاعلات التي قد يحصلون عليها من الأطفال في سنهم لتعليم مفاهيم اجتماعية مهمة، مثل المشاركة وتعلم كيفية اللعب بطريقة عادلة

ويمكن للوالدين القيام بمهمة المدرس من خلال التحدث باستمرار إلى أطفالهم كطريقة؛ للتأكد من أن لديهم متنفساً للتعبير عن مخاوفهم وإحباطاتهم وأفراحهم

وفي بعض الأحيان قد يحصل الآباء على أجوبة بسيطة مثل «أنا مستاء لأنني لا أستطيع رؤية أصدقائي»، لكن مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى محادثات إضافية

سؤال الطفل عما يحتاج إليه

وبالإضافة إلى سؤال الأطفال عن أحوالهم، يمكن السؤال عن ما يحتاجون إليه على وجه التحديد

هناك فوائد جمة لتأسيس روتين للأطفال الذين يتلقون تعليمهم عن بعد، إذ يخلق ذلك إحساساً بالعودة إلى الحياة الطبيعية، ويوفر لهم إحساساً بالأمان العاطفي

وهذا يعني عدم المزيد من النوم في أوقات مختلفة كل ليلة، وقضاء نصف اليوم بملابس النوم (البيجامات)، وهي أشياء أفاد بعض الآباء بأنها حدثت وتحدث بالفعل

ثاني خطوة: ضع خططاً مسبقاً

توسيع دائرة التعلم عن بعد..لتشمل عائلة أخرى

لا يجب على الآباء الانتظار حتى يكون أطفالهم في محنة لمحاولة التوصل إلى حل، بدلاً من ذلك، يمكنهم التفكير مسبقاً في الاستراتيجيات التي يمكن لأطفالهم العمل عليها

ويتمثل هذا في وضع قائمة تتضمن ما يمكنهم القيام به عندما يشعرون بالتوتر، مثل الذهاب للركض أو اللعب مع بعضهم

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مما يساعد الأطفال على تعلم طرق فعالة لإدارة عواطفهم، وهو جانب أساسي من التعلم الاجتماعي والعاطفي،

وقد يفكر بعض الآباء في توسيع دائرة من يتعلم عن بعد، لتشمل عائلة أخرى تتبع احتياطات صحية مماثلة

ثالث خطوة: العلاج باللعب

العلاج باللعب..يتعرف الطفل على عواطفه

وهو وسيلة لتعليم الصغار كيفية التعرف على مشاعرهم وتحديدها وتصنيفها وتنظيمها باستخدام الألعاب

الشخص البالغ يمكنه التحدث عن مشاعره وعواطفه، ولكن الأطفال لا يستطيعون؛ إذ لا يمكنك أن تسأل طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات عن مشاعره، لذلك تستخدم وسائل اللعب للتحدث بلغتهم

الآباء الذين لديهم ما يكفي من الوقت والمال يمكنهم تعلم أساسيات العلاج باللعب، وذلك من خلال الكتب والموارد عبر الإنترنت للتعرف على عواطف أبنائهم ومشاعرهم

رابع الخطوات: القلق على الطفل

التعلم عن بعد..والتغيرات المزاجية

التغيرات المزاجية والسلوك المضطرب، ونقص الانتباه وبعض الشكاوى الجسدية، مثل: الصداع وآلام المعدة واضطرابات النوم، هي إشارات محتملة على أن الطفل يعاني وقد يحتاج إلى دعم إضافي

وهناك معايير تنموية يجب أن يكون الآباء على دراية بها، إذ يميل الأطفال إلى تعلم المهارات الاجتماعية والعاطفية عبر جدول زمني معين

يمكن للظروف الفردية؛ مثل نوع الآباء والعوامل الاجتماعية والاقتصادية ومزاج الطفل وقدرته، أن يكون لها تأثير كبير على النمو الاجتماعي والعاطفي، وهنا سيتطور الطفل حتماً بشكل أسرع أو أبطأ مما هو معتاد

خامس الخطوات: الاستعانة بالمعلمين بدون خجل

يمكن للوالدين التواصل مع المعلمين

ليس على الآباء أن يسلكوا هذا الطريق بمفردهم، بل عليهم أن يتواصلوا مع المعلمين وغيرهم من المتخصصين في التعليم، حيث يمكنهم تقديم المشورة بشكل عام، بالإضافة إلى تقديم بعض الإرشادات

إن معلمي الأطفال هم موارد للمساعدة في العمل والتحدث، ويمكن للوالدين التواصل معهم لمعرفة البرامج الاجتماعية والعاطفية التي تقدمها مدرستهم بالفعل

دور الأم التقليدي

تحقيق نسبة من التواصل بين الطفل والمعلم

أن توفر للطفل أدوات ومواد هذه المرحلة التعليمية، التأسيسية، كالصلصال، وأقلام التلوين، والقصص المصورة، والمقصات الصغيرة، وأوراق القص واللصق، والمكعبات الخ

مع مراقبة الطفل، واكتشاف قدراته، وميوله. ولكن في ظل التعلم عن بعد على الأم التواصل مع معلمات الروضة والمسؤولين فيها

الاستيقاظ مبكراً في موعد الروضة، والحصول على الدروس من المعلمات عن طريق بوابة الروضة الإلكترونية، أو عن طريق جروب على الواتس

الحصول على الفيديوهات المبسطة الخاصة بالدروس التي ترسل لكل الأمهات في الوقت ذاته،

ومن اللطيف تصوير طفلك وهو يحل الواجب بعد تلقي الدروس

توصيل الطفل بالمعلمة وقت قيامها بتحفيز الأطفال من خلال الموقع عينه، لتحقيق نسبة من التواصل عن بعد مع المعلمة التي تمثل 55 في المائة من التواصل