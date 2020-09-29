اليك أفضل وأسوأ 10 أطعمة لصحة القلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - للحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية، يلعب النظام الغذائي والتمارين الرياضية دورًا رئيسيًا في بينما تحسن التمارين من الدورة الدموية وتحافظ على لياقتك ، فإن اتباع نظام غذائي جيد يساعد في الحفاظ على الشرايين غير مسدودة وحمايتها من التلف في الواقع ، وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تعزز صحة قلبك بشكل كبير ، بينما يمكن لأخرى أن تضر بها.

إليك ما يجب عليك أن تأكله للحفاظ على صحة القلب:

الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط والماكريل على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في درء الالتهاب. بينما يمكنك أيضًا الحصول على دهون أوميجا 3 من مصادر نباتية مثل بذور الكتان ، سيتعين على جسمك تحويلها من حمض ألفا لينولينيك.

حمية قوس قزح: قم بتضمين الفواكه والخضراوات من جميع ألوان الطيف في نظامك الغذائي المواد الكيميائية النباتية ، وهي الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تمنع تلف الجذور الحرة للشرايين ، تضفي اللون على الطعامكل لون يساهم في مغذيات مختلفة. الهدف هو الحفاظ على وجبات الطعام ملونة قدر الإمكان.

المكسرات المختلطة: المكسرات غنية بالعناصر الغذائية وغنية بالألياف والبروتينات والدهون المتعددة غير المشبعة. إنها تعزز الشبع وتجعل من السهل عليك تجنب الوجبات الخفيفة المصنعة أو الوجبات السريعة ، وكلاهما يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة غير الصحية.

زيت الزيتون البكر الممتاز: غني بالدهون الأحادية المشبعة التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الجذور الحرة للخلايا ، مما يحافظ على الشرايين خالية من الترسبات الدهنية واللويحات.

الشعير: هو مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان ، والتي ترتبط بالكوليسترول وتمنع تراكم الدهون. كما أنه يقلل من إنتاج الكوليسترول في الكبد ، مما يساعد أيضًا على التحكم في مستويات الدهون. الفاصوليا هي مصدر جيد غير الحبوب للألياف القابلة للذوبان.

Advertisements

الأطعمه الضارة للقلب

الأطعمة المقلية: ترتبط الأطعمة المقلية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب. تخلق الطرق التقليدية للقلي الدهون المتحولة التي ترفع مستوى الكوليسترول الضار وتخفض مستوى الكوليسترول الجيد.

المشروبات الغازية: بالنسبة لمعظم الناس ، فإن أكبر مصدر للسكر المضاف في وجباتهم الغذائية ليس الطعام بل المشروبات. يساهم في الالتهابات والسكري وارتفاع الكوليسترول والسمنة ، وكلها عوامل خطر لأمراض القلب.

اللحوم المصنعة: تحتوي اللحوم المصنعة على الكثير من الدهون المشبعة ، وحتى الخيارات قليلة الدسم تميل إلى احتواء الكثير من الملح. أدى الصوديوم الزائد إلى ارتفاع ضغط الدم ، مما يعرض قلبك للخطر.

الوجبات السريعة: ترتبط الوجبات السريعة بالدهون المشبعة ومستوى عالٍ من الكربوهيدرات ، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب. كما أنها مرتبطة بزيادة الوزن غير الصحية والحفاظ على فقدان الوزن غير الناجح، تحتوي الكثير من الأطعمة السريعة على لحوم مصنعة تزيد من محتواها من الصوديوم.

البسكويت والمعجنات: معظم المخبوزات المنتجة تجاريًا ليست مليئة بالسكر فحسب ، بل مصنوعة أيضًا من الدهون المشبعة مثل زيت النخيل والزبدة ، أو الدهون المتحولة مثل الزيوت النباتية المهدرجة، وذلك بحسب “اليوم السابع”.