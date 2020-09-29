كيفية نسف الدهون العنيدة بوصفة ماء الارز 

من المعروف ان نسف الدهون المستعصية او العنيدة ليس بالامر السهل. فهذا يحتاج الى تطبيق نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة فضلاً عن الامتناع عن تناول الاطعمة الجاهزة والدسمة وتلك التي تحتوي على السكر. وهو ما لا يحب تنفيذه الكثير من الاشخاص. ولهذا ننصح باتباع بعض الوصفات الطبيعية لمدة محددة من اجل حرق الدهون العنيدة التي تتراكم في مناطق عدة بسرعة ومن دون حرمان ومنها وصف ماء الارز السهلة.



لا يساعد ماء الارز على نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة فقط، بل انه يحتوي على الكثير من المغذيات من ابرزها الفيتامينات من المجموعة B والفيتامين E. كما يحتوي على البروتين والنشاء. ولا ننسى ان الارز غني بالمعادن وخصوصاً الكالسيوم والحديد. ولهذا يعتبر هذا الماء علاجاً لعدد من المشاكل الصحية وابرزها عسر الهضم والامساك والنفخة المزعجة الناتجة عن تكون الغازات في الامعاء. فهو يعمل على تنظيم عملية الهضم ومنع حدوث المشاكل المرتبطة بها. ولأنه غني بالنشاء فإنه يساهم في نمو البكتيريا الجيدة في البيئة المعوية ما يعني تمتعها بصحة جيدة. ولهذا يمكن اضافته الى بعض الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل وتناولها خلال الوجبات الاساسية.

طريقة تناول ماء الارز للتخسيس



من اجل الاستفادة من ماء الارز لنسف الدهون العندية يجب اولاً معرفة طريقة تحضيره. وهي سهلة جداً ولا تتطلب الكثير من الوقت وتعرفها الكثيرمن النساء.

- يضاف ليتر من الماء النقي الى كل 30 غ من الارز الخالي من الشوائب. يوضع الخليط على نار هادئة وحين تنضج الحبات تتم تصفية الماء جيداً.

- يمكن شرب الماء بطريقة منتظمة وخصوصاً عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.



- من الضروري في موازاة هذا تناول الطعام الصحي اي الذي لا يحتوي على مكونات ضارة ومسببة لتراكم الدهون الضارة ومنها الوجبات الجاهزة والدسمة والحلويات والسكاكر.

- يمكن هذا الماء ان يشكل بديلاً صحياً للمشروبات الغازية والعصائر وتلك التي تحتوي على الكثير من السكر الصناعي وغيره من المحليات.

- من المفيد ايضاً اضافته الى بعض وصفات الطعام التي يتم تحضيرها في المنزل.

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فوائد اخرى



اذاً يمكن استخدام ماء الارز من اجل نسف الدهون واستعادة الرشاقة والتخلص من السمنة الزائدة. لكن فوائده لا تقتصر على هذا بل يمكن الاستفادة من خصائصه ايضاً من اجل تطبيق بعض الحيل الجمالية المرتبطة بالبشرة والشعر.

- لهذا يمكن تطبيقه على الشعر فاتراً بشكل مباشر مع القيام بتدليك فروة الرأس بواسطة الاصابع عن طريق القيام بحركات دائرية.

- يترك الماء بعد هذا على الشعر لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد هذا يمكن غسل الشعر بالشكل الاعتيادي بالشامبو المناسب والماء.



- يمكن تطبيق ماء الارز ايضاً على البشرة بشكل مباشر. فهو يساعد على اعادة النضارة إليها وعلى تخليصها من البقع الداكنة والكثير من الشوائب مثل الرؤوس السوداء. كما انه يعيد اليها النعومة والاشراق بفعل احتوائه على النشاء.

- وفي هذه الحالة ينصح باستخدامه كلوشن مهدئ لإزالة حب الشباب والندوب التي تنتج عنه من خلال تعديل عملية افراز الزهم. وهذا يعني ان هذا الماء متعدد الاستخدامات حيث يمكن الاستفادة منه لتحسين المظهر العام عن طريق نسف الدهون ونحت الجسم واعادة الجمال والاشراق الصحي إلى البشرة والشعر.







