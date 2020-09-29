6 تأثيرات يمكن أن تتركها العلكة على جسمك

رغم أن الإفراط في العلكة يسبب العديد من التأثيرات غير المرغوبة، إلا أن مضغ العلكة يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية الأخرى مثل إنقاص الوزن ومنع حموضة المعدة.

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إليك أبرز فوائدها:

1. تؤثر على أسنانك

العلكة الخالية من السكر هي قاتل فعال للبكتيريا وتحمي أسنانك من التسوس والتهاب اللثة.

2. تحسن الذاكرة

قضم العلكة يزيد من معدل ضربات القلب، وتدفق الدم، وتوصيل الأكسجين إلى الدماغ، وتحسن الذاكرة.

3. تساعد في إنقاص الوزن

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يمكن للعلكة في بعض الأحيان أن تكبح شهيتنا وقد تساعد في تقليل الوجبات الخفيفة، وتقلل من شعورك بالتعب بعد تناول الطعام.

4. تؤثر على الجهاز الهضمي

يساعد إفراز اللعاب الزائد عند مضغ العلكة بشكل فعال في الوقاية من دوار الصباح والحركة. يقول البعض إنه يعمل بشكل أفضل من الدواء، مما يقلل من فرص القيء، وعدم الراحة في البطن، والغثيان بنفس السرعة، بينما يكون أرخص بكثير ومتاح بسهولة أكبر.

5. يقلل من حرقة المعدة

مضغ العلكة بعد تناول وجبات الطعام يؤدي إلى خفض مستويات الحمض في المريء، ويخفف تدفق اللعاب وقد يساعد ذلك في تقليل ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

6. يؤثر على عقلك

من المثير للدهشة أن مضغ العلكة يمتلك قوى خارقة لمكافحة الإجهاد وتحسين الحالة المزاجية. إن مضغ هذه الأشياء يقلل من مستويات الكورتيزول وهرمون التوتر، كما أن فعل المضغ البسيط يساعد على الاسترخاء لمعظم الناس ويرفع مزاجنا طوال اليوم.



