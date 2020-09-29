الإمارات: 98 ألف فحص كورونا و1076 حالة شفاء جديدة

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/29 03:19 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، عن إجراء 98,412 فحصاً جديدا لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهمت الفحوص الجديدة في الكشف عن 995 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وأكدت الوزارة الإماراتية أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن مجموع الحالات المسجلة في الإمارات يبلغ 93090 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بتداعيات فيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 416 حالة.
وأعلنت أيضا عن شفاء 1076 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 82,538 حالة.
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