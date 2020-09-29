المتحدث باسم الحكومة الكويتية: ندعو لعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي المزيد

طالبت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات التي تخص قضايا البلاد من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عبر تويتر: "ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي".

وترددت كثير من الشائعات، صباح اليوم، بشأن لقاء نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن لقاء نائب الأمير مع رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية محدد منذ أمس الإثنين، نافية كذلك صحة ما تردد عن مغادرة الوزراء جلسة مجلس الأمة المنعقدة حاليا.

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وتحت شعار "يا رب سدد خطاه"، أطلق كويتيون هاشتاق يحمل اسم نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للتعبير عن تأييدهم لجهوده في محاربة الفساد.

وأكد المشاركون في الهاشتاق دعمهم وتقديرهم وامتنانهم لجهود الشيخ نواف في تلك المرحلة التي يتولى فيها إدارة شؤون البلاد، منذ سفر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 23 يوليو/تموز الماضي لاستكمال العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر هاشتاق #نواف_الاحمد_الصباح، ترند الأعلى تغريدا في الكويت، دعا خلاله الشعب الكويتي بالتوفيق لنائب الأمير، معربين عن حبهم له وتقديرهم لجهوده.

ويتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إدارة شئون البلاد منذ سفر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منذ 23 يوليو/تموز الماضي لاستكمال العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية بعد إجراء عملية جراحية ناجحة بالكويت.

وفي 23 أغسطس/آب الماضي، وجه كلمة هي الأولى له منذ سفر الأمير، جاءت متضمنة عدة رسائل قوية وحازمة وواضحة لأطراف عدة، لتكون بمثابة خارطة طريق للحفاظ على استقرار الدولة والمضي قدما في مسيرة البناء نحو المستقبل.