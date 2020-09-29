شكرا لقرائتكم خبر عن خبر حزين لعشاق لعبة «المزرعة السعيدة».. فيس بوك تغلق أبوابها بعد 11 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خبر حزين لعشاق اللعبة التي شغلت الملايين خلال 11 عامًا، أعلنت فيس بوك أن لعبة المزرعة السعيدة «فارم فل FarmVille» التي كانت من أكثر الألعاب الاجتماعية شعبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ستغلق أبوابها رسميا نهاية العام الحالي.

وهي اللعبة التي وفرت لمستخدمي فيسبوك محاكاة الزراعة، بالإضافة إلى مشاركة الزهور والمحاصيل الافتراضية، وكانت لسنوات اللعبة الأكثر شعبية على فيسبوك، كما اشتهرت اللعبة أيضا بالدعوات المزعجة للأصدقاء على فيسبوك، بحسب ما نشرته وسائل إعلام تكنولوجية.

وقالت شركة زينجا Zynga مطورة لعبة فارم فيل تعليقا على إغلاق اللعبة، أنه بعد 11 عاما على إطلاق اللعبة لأول مرة في عام 2009، فإن الشركة تعلن رسميا إغلاق لعبة FarmVille الأصلية على فيسبوك يوم 31 ديسمبر المقبل.

وكتب أحد مستخدمي فيس بوك وحمل حسابه اسم أحمد عز: «الله يرحمها بتذكر عملت حساب فيس بوك لامي في 2010 وكنت العب المزرعة السعيدة رحت دخلت حسابها بقللها بدي ارسل لحالي خروف بتقلي بكفي هبل ومن بعدها ل 2013 ما تركت اللعبة«.

وكتب أخر في رثاء المزرعة السعيدة :«المزرعه السعيدة اللي كنت عامل اكونت الفيسبوك عشانها هتتقفل اخر السنه«.

وكتب حساب حمل اسم شريف صابر، تعليقا عل خبر الإغلاق: «بمناسبة اللعبه دى.. في ٢٠١٢ كنا يوم جمعه وقاعد مع شباب صحابى ونازلين نتغدا.. فواحد قال ثوانى يا جماعه.. هأكل الحيوانات في المزرعه السعيده قبل ما أنزل.. قولتله في حيوانات تانيه جعانه وعايزه تنزل تاكل«.

Advertisements