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شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أمصال الهند يقدم 100 مليون جرعة إضافية من لقاح COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد أمصال الهند أنه سيحصل على تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار من مؤسسة بيل وميليندا جيتس وتحالف اللقاحات GAVI لتقديم 100 مليون جرعة إضافية من لقاح COVID-19 للهند وغيرها من الأدوية المنخفضة والمتوسطة الأخرى البلدان ذات الدخل العام المقبل.
ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يأتي هذا التعاون بناءً على اتفاقية أولية وقعتها الشركة في أغسطس مع تحالف GAVI ومؤسسة Gates ، حيث يصل العدد الإجمالي لجرعات اللقاح التي ستغطيها الشركة الآن إلى 200 مليون.
وانطلقت المرحلة الثالثة من التجربة السريرية البشرية للقاح COVID-19 التي طورتها جامعة أكسفورد، وصنعها معهد أمصال الهند في مستشفى ساسون العام، وقال الدكتور موراليدار تامبي، عميد مستشفى ساسون العام: "لقد بدأنا تجارب المرحلة الثالثة للقاح (كوفيشيلد المرشح) وسنقدم الجرعة من 150 إلى 200 متطوع.
أجريت التجارب في كلية الطب بهارتي فيديابيث بالهند، حيث أبرم معهد أمصال الهند شراكة مع شركة الأدوية البريطانية السويدية AstraZeneca لتصنيع لقاح COVID-19 المرشح ، الذي طورته جامعة أكسفورد.
كان المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) قد أصدر في 11 سبتمبر توجيهًا إلى معهد الأمصال بتعليق أي تجنيد جديد في المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية للقاح حتى أوامر أخرى بعد توقف استرازينكا مؤقتًا للتجارب في بلدان أخرى بسبب "مرض غير مبرر "في أحد المشاركين في الدراسةوفي 15 سبتمبر الجارى أعطى DCGI الإذن لاستئناف التجارب السريرية للقاح.
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