شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تفقد بصرها بعد لمس العدسات اللاصقة بيد مبللة والسبب طفيل بماء الصنبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت فتاة بريطانية لفقدان بصرها في عين واحدة بعد أن لمست عدساتها اللاصقة بيد مبتلة بالماء، حيث اخترق طفيلي صغير محمول بالماء يُدعى Acanthamoeba قرنيتها اليمنى، الجزء الأمامي الصافي من العين لتفقد الرؤية في هذه العين تماماً، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

ومثل الكثير من الأشخاص الذين لا يرغبون في ارتداء النظارات، اعتقدت شارلوت كلاركسون، 24 عامًا، أن العدسات التصحيحية الليلية، التي تعيد تشكيل الجزء الأمامي من العين أثناء النوم حتى تتمكن من الرؤية بشكل أفضل في النهار، كانت الطريقة المثالية لتحسين نظرها.

ولكن في إحدى الأيام لمست يديها المبللتين العدسات فاخترق طفيلي صغير بالماء القرنية بالعين اليمنى، ومن المثير للقلق أن التهاب القرنية الشوكميبا، وهو الحالة التي تركتها عمياء، آخذ في الازدياد بشكل كبير.

وطفيل Acanthamoeba شائع في التربة والمياه بما في ذلك ماء الصنبور، يمكن أن يصل إلى العين من خلال البستنة ، ولكن السبب الرئيسي هو ضعف نظافة العدسات اللاصقة.

عندما تنحصر قطرات الماء التي تحتوي على الطفيلي المجهري بين القرنية والعدسة اللاصقة الموجودة على القرنية، فإن الحشرة تكون قادرة على الثقب في العين إنه يأكل القرنية حرفياً، مما يتسبب في ألم شديد وحساسية شديدة للضوء وفي ربع الحالات على الأقل، العمى وفقدان البصر.

تظهر أحدث الأرقام من جامعة كوليدج لندن ومستشفى مورفيلدز للعيون أن عدد الحالات في إنجلترا قد ارتفع من متوسط ​​18 حالة سنويًا في عام 2011 إلى 50، وفي جميع أنحاء العالم ، يصاب ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص بهذه الحالة كل عام.

حوالي 95 % من الإصابات تحدث لمرتدي العدسات اللاصقة، وفقًا لبحث من جمعية Fight For Sight الخيرية.

يكون الخطر أعلى بالنسبة لأولئك الذين لديهم عدسات ليلية أو قابلة لإعادة الاستخدام، وذلك ببساطة لأن الناس أكثر عرضة لتنظيف عدساتهم في الماء.

في حين أن العديد من أخصائيي البصريات يحذرون المرضى من الاستحمام أو السباحة أثناء ارتداء العدسات الخاصة بهم ، أو تنظيفها بماء الصنبور، في حالة تلوثهم، فإن الشركات المصنعة غير ملزمة بحمل التحذيرات على عبواتها.

قد لا يدرك المستخدمون أيضًا أن التعرض لكميات ضئيلة من الماء يمكن أن يكون كافيًا لإحداث ضرر.

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قالت شارلوت، "كنت أعلم أنه من الخطر الاستحمام أو السباحة مع أي نوع من العدسات اللاصقة، لكن لم يكن لدي أي فكرة أنه حتى أقل اتصال مع الماء يمكن أن يكون له مثل هذه الآثار المدمرة من الألم الشديد كلما تعرضت عينها للضوء.

كانت شارلوت تعمل في معسكر عطلة للأطفال أثناء رحلة إلى كندا قبل عامين عندما وصل الطفيل إلى عينها اليمنى.

وفي إحدى الليالي ، وضعت العدسات التصحيحية - التي كانت ترتديها منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها - كالمعتاد قبل الذهاب إلى الفراش، لتستيقظ في صباح اليوم التالي بما شعرت وكأنه قطعة من الحبيبات في عينها.

عندما أصبحت عينيها مؤلمة وحمراء وملتهبة بشكل متزايد خلال الأيام القليلة التالية، قام الطبيب بتشخيص حالة عدوانية بشكل خاص - كتلة صغيرة ملتهبة على الجفن، والتي من شأنها أن تزول من تلقاء نفسها.

لا تزال شارلوت تعاني من الألم بعد أسبوعين ، وحصلت على رأي ثانٍ من اختصاصي البصريات، الذي أكد أن لديها دملًا ووصف لها مجموعة من قطرات المضادات الحيوية.

لكن عينيها استمرت في التدهور خلال الأسابيع القليلة التالية ، وأصبحت مؤلمة وحساسة بشكل متزايد للضوء ، وأصر رئيس شارلوت على أخذها إلى طبيب عيون.

تم تشخيص إصابة شارلوت بالتهاب القرنية بفيروس الهربس البسيط - وهو عدوى يسببها فيروس قرحة البرد - لكن قطرات الستيرويد التي أعطيت لها لم تساعد، وأصبحت عينها أكثر إيلامًا.

في الواقع ، أصبحت ملتهبة وحساسة للضوء خلال الشهر التالي ، حيث تم إدخالها إلى المستشفى لإجراء فحوصات ووصف لها أسبوعًا في غرفة مظلمة في المنزل بحلول ذلك الوقت، كان الجانب الأيمن من وجه شارلوت متورمًا بشدة وكانت رؤيتها مشوشة أيضًا.

عندها فقط ، بعد ثمانية أسابيع من التهاب عينها لأول مرة ، سأل أخصائي في المستشفى حيث كانت تُعالج شارلوت ما إذا كانت ترتدي العدسات اللاصقة - وإذا كان هناك أي طريقة يمكن أن تعرضوا بها للماء.

قالت شارلوت: "تذكرت أنه من أجل تجنب استخدام منشفة مشتركة في المخيم ، كنت غالبًا ما أغسل يدي قبل أن أستعد للنوم وأضع عدساتي اللاصقة".