شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للقهوة.. 5 أسباب صحية تخليك تشربها ومتبطلهاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم العالمي للقهوة يوافق 1 أكتوبر من كل عام ولكن هناك تاريخ آخر تحتفل به بعض الدول وهو 29 سبتمبر، وهذا اليوم العالمي فرصة لمحبي القهوة لمشاركة حبهم لمشروب "المزاج" الأول الأكثر شعبية في العالم أجمع، وفى هذا التقرير جمعنا لكم مجموعة من الأسباب الصحية التي تجعل القهوة مشروبك اليومي المفضل.. اقرأ هذه الأسباب في السطور التالية..



فوائد القهوة

اليوم العالمي للقهوة وأسباب صحية لشرب القهوة يوميا

تلعب القهوة دورًا مهمًا في حياتنا - نحتاج إليها عندما نشعر بالضعف والتعب، نحتاج إليها عندما نكون سعداء، نحتاجها أول شيء في الصباح، حتى أننا نحتاجها لنختتم يوم في المساء، إليكم فوائد القهوة بحسب ما ذكر موقع "NDTV".

فوائد القهوة

القهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

من المعروف أن القهوة تقي من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا للبحث الذي أجراه باحثون في جامعة هارفارد، فإن تناول القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 9 ٪.

يقلل الكوب منزوع الكافيين من المخاطر بنسبة 6٪ يفقد جسم مريض السكري قدرته على استخدام الأنسولي ، وبالتالي يفشل في تنظيم الجلوكوز أو السكر في الدم بشكل فعال القهوة غنية بالمعادن مثل المغنيسيوم والكروم التي تساعد أجسامنا على استخدام الأنسولين الذي يتحكم في الجلوكوز في الجسم.

القهوة جيدة لكبدك

يقال إن القهوة تفعل العجائب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد، وأكد بحث بقيادة كلية الطب في جامعة سنغافورة أن حوالي ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة قد تكون مفيدة على المدى الطويل القهوة لها خصائص وقائية يمكن أن تحد من تليف الكبد علاوة على ذلك ، وقاية الناس من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

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فوائد القهوة

القهوة تساعد على التخلص من الوزن

إذا كنت في مرحلة إنقاص الوزن، فإن إضافة القهوة إلى نظامك الغذائي اليومي سيساعدك على تحقيق أهداف لياقتك. يتضاعف تأثير القهوة عندما تشربها سوداء (أو خضراء) وبدون أي مواد تحلية، بالإضافة إلى أنه لا داعي للقلق بشأن عدد السعرات الحرارية للقهوة.

قال الدكتور ريبولي داتا، رئيس اختصاصي التغذية السريرية في مستشفى Fortis-Escorts في نيودلهي، أن شرب القهوة الخضراء قبل وجبتك، يتفاعل حمض الكلوروجينيك مع الطعام ويتحكم في كمية الجلوكوز التي نصنعها وبهذه الطريقة ، فإنه يبني عملية التمثيل الغذائي التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن عند اقترانها بنظام غذائي متوازن ونشاط بدني كافٍ.

قد تساعد القهوة في السيطرة على آلام الجوع

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تزيد بشكل فعال من نشاط التمثيل الغذائي وتعزز مستوى الطاقة في الجسم. قد تؤدي الأنشطة الأيضية الأفضل ومستويات الطاقة العالية إلى قمع الجوع في الجسم ومع ذلك ، تأكد من تجنب إضافة السكر أو المحليات الأخرى لجعله مشروبًا منخفض السعرات الحرارية.



فوائد القهوة

القهوة تعزز صحة القلب

من المعروف أن القهوة تعزز صحة القلب وجد أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة باضطرابات ضربات القلب والسكتات الدماغية وفقًا للدراسات الطبية المختلفة.

أفادت هذه الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون 3 أكواب من القهوة هم أقل عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب عدم انتظام ضربات القلب.