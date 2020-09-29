اكتئاب الخريف.. خبيرة روسية تقدم حلا نهائيا

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/29 11:37 ص بتوقيت أبوظبي
يغرق الكثيرون مع مجيء الخريف والبرد والرطوبة في الاكتئاب وسوء المزاج.
ولمقاومة هذه الظاهرة النفسية تنصح الخبيرة الروسية في التعامل مع اللاوعي، إرينا لندرمان، بأن يكون الإنسان صادقا مع روحه ويستمع إلى صوته الباطني.
وأكدت لندرمان أن كل إنسان يعلم في أعماق نفسه أن ما يزعجه في الواقع هو ليس الطقس الكئيب بل العمل الممل أو المشاكل في العائلة على سبيل المثال.
وقالت: "ربما قد ابتعدت كثيرا عن هدفك المنشود. لذلك فإن جسمك يقاوم ما لا توافق عليه نفسك، وأحيانا حتى إصابتك بمرض ما هي إلا نوع من تلك المقاومة.. أما الاكتئاب فهو نوع من التحدي لنشاط تمارسه في مجال غير مرغوب فيه".
ونصحت الخبيرة بأن تتبع ما يدعو إليه قلبك مع عدم الخوف من تغيير شيء ما كي لا يهددك الاكتئاب حتى في يوم طقس غائم.
وتابعت: "لن تساعدك أي مضادات للاكتئاب إذا لم تستطع إدراك حاجاتك الحقيقية، ولن تصبح سعيدا حقا إلا إذا تعلمت الإصغاء إلى نفسك".
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