الزواج.. أحدث حلول زيادة الوزن

أكد علماء أن الزواج يساعد على إنقاص الوزن، حيث إن الرجال والنساء بعد الزواج يفقدون بسرعة الوزن الزائد، ولا يكتسبونه مرة ثانية.

وتابع باحثون حالة 300 شخص أعمارهم 20 سنة فما فوق ومعظمهم من الذين فقدوا الوزن الزائد بعد الزواج وحافظوا على رشاقتهم حتى بعد مضي 8 سنوات على زواجهم، ومن كان وزنهم طبيعيا وجسمهم رشيقا قبل الزواج بقوا على حالتهم بعده، في حين بقي البدناء والعزاب كما هم دون تغيير، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واكتشف الباحثون أن الزواج يلعب دور المحفز للحفاظ على نمط حياة صحي، وأكدوا أنه في هذه الحالة يلعب الشريك دورا مهما.

وتجدر الإشارة إلى أن رجلا فقد من وزنه 77 كيلوجراما خلال 5 أسابيع، بعد أن تخلى نهائيا عن تناول السكر والحلويات والكربوهيدرات، وممارسة التمارين البدنية في الصباح يوميا.