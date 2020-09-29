كورونا يدهس العالم بسرعة 226 وفاة في الساعة.. والأمم المتحدة "مصدومة"

تجاوزت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الثلاثاء، 33 مليونا و552 ألف إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من مليون و7 آلاف وفاة، في أكثر من 210 دول ومناطق بمختلف أنحاء العالم، وسط حالة من الصدمة لدى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بسبب سرعة وتيرة ارتفاع الوفيات والإصابات.





وبلغ عدد حالات الشفاء 24 مليونا و880 ألفا و949 حالة شفاء من الفيروس حتى الآن.

وتضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في 3 أشهر فقط وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويموت ما يربو على 5400 حول العالم كل 24 ساعة، وفقا لحسابات رويترز بناء على متوسط الوفيات حتى الآن في سبتمبر/ أيلول.





ويعادل هذا نحو 226 وفاة في الساعة أو وفاة كل 16 ثانية. فخلال مشاهدة مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، يموت 340 في المتوسط.

وتمثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالي 45% من جميع وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم بينما تمثل منطقة أمريكا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات.





أقل وفيات يومية في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة، الثلاثاء، أن الهند سجلت أقل زيادة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ الثالث من أغسطس/ آب إذ سجلت 776 وفاة بينما تجاوز عدد الوفيات في مختلف أرجاء العالم حاجز المليون وسط تسارع الإصابات في عدة دول.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 6.15 مليون بعد أن سجلت 70589 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة. وبلغ إجمالي الوفيات 96318.

اختبار تشخيص جديد وسريع

وكشفت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، عن اختبار تشخيص جديد وسريع لكشف فيروس كورونا المستجد يمكن الحصول على نتيجته خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط ولا يتجاوز سعر الواحد منه 5 دولارات فقط.

وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي أنه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار الجديد والسريع للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على مدى الشهور الستة المقبلة.

وتوقع أن ينخفض سعر هذا الاختبار أكثر خلال الفترة القادمة، منوهاً بأن خبراء المنظمة أكدوا أن الاختبار نتائجه موثوقة ويساعد بشكل كبير في حال البلدان التي تشهد انتشاراً كثيفاً للفيروس.





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صدمة أممية

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن وفاة مليون شخص "رقم يذهل العقل".

وقال جوتيريس في بيان بالفيديو "يجب ألا نغفل عن حياة كل فرد".

وأضاف: "بإمكاننا التغلب على هذا التحدي. لكن يجب أن نتعلم من الأخطاء، إن القيادة المسؤولة مهمة والعلم مهم والتعاون مهم، والمعلومات المضللة تقتل".





150 مليون فحص في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توزيع 150 مليون فحص سريع في الولايات المتحدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في غضون 15 دقيقة، وهي طريقة مماثلة لاختبارات الحمل وأسرع بكثير من الفحوص المخبرية المستخدمة منذ بداية الوباء وإن كانت أقلّ دقّة منها.

ومنذ شهور يضغط خبراء الصحّة العامّة في الولايات المتّحدة لاستخدام هذا الفحص السريع والرخيص والذي يسمح للمرء بأن يفحص نفسه بنفسه مرات عدّة في الأسبوع، حسب الحاجة، وأن يحصل على النتيجة في غضون دقائق.

ويعتبرون أنّ الفحص المخبري الفائق الدقّة الذي لا تُعرف نتيجته إلا بعد 5 أو 7 أيام يصبح عملياً عديم الفائدة لأنّ مرحلة الذروة في انتقال العدوى تكون في العادة قد مرّت والمرض تفشّى.





12 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 28 سبتمبر/ أيلول نزولا من 21 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج. وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 14حالة قبل يوم إلى 26 حالة، ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85384 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 733717 حالة، بالإضافة إلى 76603 وفيات.

وأعلنت السلطات تسجيل 3400 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 173 حالة وفاة، لكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.





التشيك في أدنى مستوى

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك، الثلاثاء، أن البلاد سجلت 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، في أدنى مستوى يومي منذ 20 سبتمبر/ أيلول.

وسجلت البلاد في سبتمبر/ أيلول أحد أعلى معدلات الإصابة في أوروبا وقفز إجمالي الإصابات بأكثر من 40 ألفا. وحتى أمس بلغ إجمالي الإصابات بها 65883 وبلغ عدد الوفيات 618.