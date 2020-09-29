شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى متوازن للأشخاص المصابين بمرض فقر الدم المنجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تناول نظام غذائي متوازن يمنح الجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح ، ويقدم التقرير التالى بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بمرض الخلايا المنجلية في إنشاء نظام غذائي صحي ومتوازن.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWSمرض الخلايا المنجلية هو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الهيموبلوجين، وهو بروتين يحمل الأكسجين داخل خلايا الدم الحمراء، والأشخاص المصابين بمرض الخلايا المنجلية لديهم احتياجات أكبر من المتوسط ​​لكل من السعرات الحرارية والمغذيات الدقيقة، يمكن لنظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية من جميع المجموعات الغذائية الرئيسية والزيوت أن يمد الجسم بالطاقة والألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

وفقًا لمركز بوسطن الطبي الأمريكة ، قسم خدمات الغذاء والتغذية ، فإن النظام الغذائي المتوازن يشمل الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية الخمس الرئيسية والزيوت إن تجنب أي مجموعة غذائية واحدة يعرض المرضى للخطر بسبب التغذية الأقل من الأمثل.

نظام غذائى لمرضى فقر الدم المنجلى

الحبوب تشمل خبز الحبوب الكاملة ، والأرز ، والمكرونة ، والحبوب ، والمقرمشات يوصى بأن يأتي نصف الحبوب التي تتناولها على الأقل من مكاسب كاملة مرتبطة بفوائد صحية مختلفة مثل انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب تساعد الألياف الموجودة في الحبوب على تقليل الكوليسترول وتحافظ على حركة الأمعاء تحتوي الحبوب أيضًا على حمض الفوليك الذي يصنعه جسمك خلايا دم حمراء جديدة. كما أن الحبوب غنية بفيتامينات ب والمغنيسيوم والسيلينيوم ، والتي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة.

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الخضراوات الخضار ، وخاصة ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ والجزر والبروكلي والطماطم والفاصوليا الخضراء مليئة بالفيتامينات والمعادن مثل الألياف والفولات والبوتاسيوم وما إلى ذلك ، يوصى بإضافة الخضار الورقية الخضراء والبرتقالية إلى النظام الغذائي سوف يساعد في الحماية من الالتهابات ، وشفاء الجروح ، والحفاظ على صحة العينين والجلد. سيساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط دم صحي.

الفواكه: من المهم تناول أنواع مختلفة من الفاكهة ، بما في ذلك التفاح والبرتقال والموز والعنب والبطيخ والتوت والكيوي والخوخ يمكن أن توفر هذه الفاكهة الفيتامينات والمعادن والألياف المماثلة للخضراوات.

يمكن أن يمدك حليب الحليب بالكالسيوم وفيتامين د ، الضروريين لعظام قوية وصحية يحتوي الحليب على عناصر غذائية قيّمة ، بما في ذلك البروتين والبوتاسيوم ، مما يساعد على تحسين صحة القلب. اختر الحليب قليل الدسم والزبادي والجبن.

اللحوم والفول الأطعمة مثل الدجاج الخالي من الدهن والأسماك ولحم البقر والمكسرات والبذور والبازلاء والفاصوليا هي مصادر كبيرة للبروتين والزنك والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية على سبيل المثال ، يحتاج جسم الإنسان إلى البروتين والزنك للطاقة والنمو ، والحديد للمساعدة في حمل الأكسجين في الدم. وبالمثل ، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بعض الأسماك والمكسرات والبذور يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب.

الزيوت الزيوت النباتية السائلة مثل الزيتون وزيت الذرة والمكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ الذي يعمل كمضاد للأكسدة للمساعدة في الوقاية من الأمراض.