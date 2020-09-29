شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن السعال المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

السعال المزمن من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على صحة الجسم والحياة عموما، وهو سعال يستمر ثمانية أسابيع أو أكثر عند البالغين أو أربعة أسابيع عند الأطفال، يمكن للسعال المزمن أن يقطع نومك ويتركك تشعر بالإرهاق، يمكن أن تسبب الحالات الشديدة من السعال المزمن القيء والدوار وحتى كسور الضلع.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن السعال المزمن وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س: ما هى أسباب السعال المزمن؟

1:التنقيط الأنفي الخلفي. عندما ينتج أنفك أو جيوبك الأنفية مخاطًا إضافيًا ، يمكن أن يتقطر أسفل الحلق ويؤدي إلى رد فعل السعال. تسمى هذه الحالة أيضًا متلازمة سعال مجرى الهواء العلوي (UACS).

2:الربو، قد يأتي السعال المرتبط بالربو ويختفي مع المواسم ، أو يظهر بعد عدوى في الجهاز التنفسي العلوي ، أو يزداد سوءًا عندما تتعرض للهواء البارد أو بعض المواد الكيميائية أو العطور.

3:مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد). في هذه الحالة الشائعة ، يتدفق حمض المعدة إلى الأنبوب الذي يربط المعدة والحلق (المريء). يمكن أن يؤدي التهيج المستمر إلى السعال المزمن.

4:الالتهابات، يمكن أن يستمر السعال لفترة طويلة بعد اختفاء الأعراض الأخرى للالتهاب الرئوي أو الأنفلونزا أو الزكام أو أي عدوى أخرى في الجهاز التنفسي العلوي.

5:مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض رئوي التهابي مزمن يسبب انسداد تدفق الهواء من الرئتين ، ويشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة. يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن سعالًا ينتج عنه بلغم ملون. يسبب انتفاخ الرئة ضيقًا في التنفس ويضر الأكياس الهوائية في الرئتين (الحويصلات الهوائية). معظم المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن هم من المدخنين الحاليين أو السابقين.

6:أدوية ضغط الدم، من المعروف أن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) ، والتي توصف عادة لارتفاع ضغط الدم وفشل القلب ، تسبب السعال المزمن لدى بعض الأشخاص.

س: ما هى الاعراض المصاحبة للسعال المزمن؟

يمكن أن يحدث السعال المزمن مصحوبًا بعلامات وأعراض أخرى ، والتي قد تشمل:

1:سيلان أو انسداد الأنف.

2.شعور بسائل يسيل في مؤخرة الحلق (تنقيط أنفي خلفي).

3:كثرة تنظيف الحلق والتهاب الحلق.

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4:بحة في الصوت.

5:أزيز وضيق في التنفس.

6:حرقة في المعدة أو طعم حامض في فمك.

7:في حالات نادرة ، سعال مصحوب بالدم.

س:متى ترى الطبيب؟

راجع طبيبك إذا كنت تعاني من السعال المستمر لأسابيع ، وخاصة السعال الذي يخرج منه البلغم أو الدم ، أو يزعج نومك ، أو يؤثر على المدرسة أو العمل.

س: ما هى المضاعفات التى يسببها السعال المزمن؟

قد يكون السعال المستمر مرهقًا. يمكن أن يسبب السعال مجموعة متنوعة من المشاكل ، بما في ذلك:

1:اضطراب النوم.

2:صداع الراس.

3:دوخة.

4:التقيؤ.

5:التعرق المفرط.

6:فقدان السيطرة على المثانة (سلس البول).

7: ألم فى العضلات.

8:فقدان الوعي (إغماء).