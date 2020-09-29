أسباب عدم تقلب الجنين في الشهر التاسع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 09:47 صباحاً -

جدول المحتوى

1-حقائق طبية عليك التعرف عليها

2-أسباب ضعف تقلب الجنين في الشهر التاسع

3-أسباب كثرة حركة الجنين في الشهر التاسع

4-أسباب حركة الجنين القوية

5-أسباب عدم تقلب رأس الجنين

6-طرق تحفيزية منزلية لدفع الجنين

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7-طرق تحفيزية طبية لدفع الجنين

8-أسباب تقلبات الجنين في الشهر التاسع

ها قد وصلت إلى شهرك التاسع والأخير من الحمل، لازلت تشعرين بتعب وإرهاق شديدين، ولكن شعورك بالحماس والفرحة لاستقبال مولودك الجديد يفوق كل المشاعر، والسؤال: هل تشعرين بكثرة حركة الجنين أم بقلتها خلال هذا الشهر؟ وما هي أسباب تقلب الجنين وكثرة حركته؟ وهل هناك وسائل تحفيزية لدفع الجنين عند الولادة ؟ معنا الدكتور بهاء الدين المرزوقي طبيب النساء والتوليد للإجابة والشرح

حامل في الشهر التاسع

1- حقائق طبية عليك التعرف عليها

مرات تتوقف حركة الجنين

تشعر الحامل بحركة الجنين مع بداية الشهر الخامس ، ثم تزداد الحركة حتى الشهر التاسع، أحياناً تصبح الحركة قوية، ومرات تتوقف حركة الجنين، وفي الحالتين يزداد الخوف والقلق عند الأمهات؛ فقد يكون ذلك إشارة على وجود مشكلة صحية ت

تنتظر كل أم خبر انقلاب الجنين في الرحم واستعداده للخروج، وفي كل مرة تذهب فيها الحامل لإجراء فحص الموجات فوق الصوتية، ينظر الطبيب إلى وضع الجنين واستعداده للولادة

لكن في كثير من الأحيان يتأخر الجنين في تغيير وضعه، وفي أحيانٍ أخرى قد لا يغير وضعه أبداً، مما يستلزم ولادة قيصرية

2-أسباب ضعف تقلب الجنين في الشهر التاسع

أسباب ضعف تقلب حركة الجنين

قد تكون قلة حركة الجنين بسبب سوء تغذية الأم وعدم تناول الطعام والشراب لفترة وخصوصاً الأطعمة المحلاة

ضعف الأكسجين المتدفق للطفلة.. قد يكون ذلك بسبب ضعف ومشاكل في المشيمة

حدوث مشاكل في الحبل السري الذي يربط الطفل بالأم، فقد يعيق ذلك حركة الجنين

وقد يكون بسبب ارتفاع ضغط الدم عند الأم، مما يسبب قلة الحركة عند الجنين

كما أن الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تؤثر على حركة وصحة الجنين، وخصوصاً الأدوية المهدئة

إذا كانت كمية السائل داخل الكيس الأمينوسي والرحم منخفضة جداً ، فهناك احتمال ألا يتحرك الجنين بشكل طبيعيا

وفي هذه الحالة يجب زيارة الطبيب فوراً لعلاج المشكلة ،وإنقاذ الجنين في حالة تعرضه للخطر

3-أسباب كثرة حركة الجنين في الشهر التاسع

عليك الانتباه في حال زادت حركة الجنين

تعد حركة الجنين من العلامات التي يمكنك أن تعتمدي عليها من أجل معرفة؛ ما إذا كان الجنين بصحة جيدة ويتلقى النسبة الكافية من الأوكسجين أو لا

لكن على الرغم من أن كثرة حركة الجنين ، إلا أن عليك الانتباه في حال زادت هذه الحركة على حدها؛ إذ يمكن أن تكون إشارة إلى وجود خلل ما

4-أسباب حركة الجنين القوية

تختلف حركة الجنين حسب طبيعة جسم الحامل

الإجابة العلمية تقول: تختلف كثيراً حركة الجنين خلال الشهر التاسع حسب طبيعة جسم الحامل؛ ففي حين لا تشعر بعض النساء بأي حركة خلال هذا الشهر، إلا أن بعضهن الآخر يشعرن بزيادة حركته خصوصاً مع اقتراب موعد الولادة

وقد تزيد حركة الجنين بشكلٍ كبير خلال الشهر التاسع ليبدأ بالتقلب من جهة إلى أخرى، لكن في حال شعرت بأن هذا التقلب غير طبيعي وأصبحت وضعية الجنين غير صحيحة من أجل الولادة، يتوجب عليك استشارة طبيبك المعالج سريعاً

قد يلجأ الطبيب إلى الاعتماد على عدة وسائل لإعادة الجنين إلى وضعيته الصحيحة لتجنب خضوعك للولادة القيصرية، وبالتالي يحافظ على فرص الإنجاب طبيعياً

5-أسباب عدم تقلب رأس الجنين

اسباب عدم تقلب رأس الجنين

الأطباء في بعض الأحيان لا يستطيعون تحديد سبب عدم انقلاب الجنين، ولكن هناك بعض الأسباب المحتملة لهذه الحالة وهي

أول الأسباب: تشوهات الرحم، في بعض النساء يتطور الرحم ويكبر بشكل مختلف، ويتمكن الطبيب من اكتشاف التشوه الموجود فيه

ثاني الأسباب : إذا كانت المشيمة منخفضة أو تغطي عنق الرحم ،أو تقع بالقرب من أعلى جدار الرحم، وتسد المساحة القريبة من رأس الجنين، فقد لا يتمكن الجنين من الانقلاب

ثالث الأسباب: إذا كان السائل المحيط بالجنين قليلاً جداً أو كثيراً جداً، فلن يتمكن الجنين من قلب نفسه؛ لأن عدم وجود كمية كافية من السائل يجعل من الصعب عليه السباحة حول نفسه

رابع الأسباب : في حالات نادرة جداً يمكن أن تتسبب مشكلات الجهاز العصبي عند الجنين في عدم تمكنه من الانقلاب داخل الرحم

خامس الأسباب: إذا كان الحبل السري قصيراً جداً فلن يتمكن الجنين من الحركة بحرية داخل الرحم وقلب نفسه

سادس الأسباب: إذا كنتِ حاملاً في أكثر من طفل، قد لا يتمكن أحدهما أو كلاهما من الوصول إلى وضع الولادة؛ بسبب وجود مساحة أقل للحركة

6-طرق تحفيزية طبية لدفع الجنين

طرق تحفيزية طبية لدفع الجنين

إذا لم يقلب الجنين نفسه بشكل طبيعي بحلول الأسبوع 37 من الحمل، سيحاول الطبيب استخدام بعض التقنيات المختلفة لتحريكه

ومنها الضغط على بطنك في مناطق بعينها، ودفع الطفل إلى جعل رأسه ينزل للأسفل باستخدام تقنية الضغط القوي باليد ولكن بلطف

استخدام أدوية لإرخاء الرحم، ولا تقلقي فليس لها تأثير سلبي في الجنين، كثير من المحاولات تنجح بالفعل، وكثير من الأجنة يعودون إلى وضع الجلوس مرة أخرى بعد قلبهم

7-طرق تحفيزية منزلية لدفع الجنين

طرق تحفيزية منزلية لدفع الجنين

وهي تساعد على دفع الطفل للدوران مثل الحركة المستمرة، ومنها تمارين الجلوس على الركبتين واليدين وتحريك الأرداف لأعلى وأسفل

مارسي كل يوم خمس دقائق على الأقل تمارين رياضية، فهي تساعد على فتح منطقة الحوض وتحريك الجنين

شغلي الموسيقى باستمرار واجعلي زوجك يتحدث مع الجنين بصوت مرتفع أملاً في أن يتحرك ويُبدي رد فعل

ضعي كيساً من الخضراوات المجمدة قريباً من أعلى معدتك، يقول بعضهم إن البرودة تجعل الجنين يتحرك إلى أسفل

كل الطرق السابقة وسائل تحفيزية يمكن أن تنجح أو تفشل، لكن حال عدم تحرك الجنين إلى أسفل واتخاذ وضع الولادة، من المحتمل أن يكون خيار الطبيب عملية قيصرية

8-أسباب تقلبات الجنين في الشهر التاسع

أطراف الجنين هي التي تركل