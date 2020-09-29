شكرا لقرائتكم خبر عن متحسسهوش بالذنب.. ازاى تتعامل مع طفلك لو عنده تبول لا إرادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبول اللا إرادى من المشاكل المزعجة التي يعانى منها الأطفال، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض المشاكل الصحية أو نتيجة التعرض لبعض الاضطرابات النفسية، وبصفتك أحد الوالدين، التعامل مع التبول اللا إرادي لطفلك يمكن أن يكون له تأثير كبير على مدى نجاح طفلك في التخلص منه، عندما تكون مستعدًا للتحدث مع طفلك عن التبول اللا إرادي، فإليك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعدك وفقا لما ذكره موقع webmd

1:أخبرهم أنهم ليسوا مسئولين، حتى إذا لم يكن هناك تاريخ عائلي للتبول اللا إرادي ، فتأكد من أن طفلك يعرف أنه لا يقع عليه اللوم على تبليل الفراش، اشرح ما الذي يمكن أن يسبب التبول اللا إرادي ، بما في ذلك كيف يكون لدى بعض الأطفال مثانات صغيرة أو أنهم ينامون بعمق لدرجة أنهم لا يشعرون بانقباضات المثانة في الليل.

2:أخبر طفلك أن الطبيب يمكنه المساعدة، تحدث إلى طفلك حول رؤية طبيب أطفال أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية لمناقشة علاجات التبول اللا إرادي يمكن أن يساعد الفحص الذي يجريه الطبيب أيضًا في استبعاد الأسباب الطبية لترطيب السرير ، مثل مشاكل المسالك البولية أو رد فعل على بعض الأدوية .

3:تحدث إلى طفلك عن خيارات العلاج وتأكد من أن طفلك يفهم ما هو متاح لمساعدته في التغلب على تبليل الفراش ، بما في ذلك منبهات سلس البول والأدوية وتغيير نمط الحياة. بشكل عام ، تُستخدم علاجات مثل الأدوية للأطفال الأكبر من 6 سنوات. اشرح أيضًا كيف يعمل كل خيار وماذا تتوقع من كل علاج.

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4:تحدث عن تغيير العادات، الذهاب إلى الحمام قبل النوم ، وتجنب الأطعمة التى تحتوى، على الكافيين والمالحة ، وشرب القليل من السوائل بالقرب من وقت النوم.

5:شجع طفلك على الذهاب للنوم خارج المنزل، لا يجب أن يفوت طفلك أي شيء باستخدام السراويل الماصة ، والأدوية ، ومساعدة الآباء الآخرين ، دع طفلك يعرف أنه بإمكانه الذهاب للنوم خارج المنزل أو الذهاب إلى المخيم.

5:اسأل عما إذا كان من المقبول المشاركة. كثير من الأطفال لا يمانعون في معرفة البالغين الآخرين بتبولهم اللاإرادي - خاصةً إذا كان بإمكان هذا الشخص البالغ المساعدة .

6:تحدث إلى طفلك حول المشاركة في التنظيف، تساعد مشاركة مسؤولية تغيير الملاءات المبللة وغسلها الطفل على معالجة مشكلة التبول اللاإرادي بنشاط.