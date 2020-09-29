شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح علميها لبنتك المراهقة حول صحتها فى فترة الحيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة المراهقة تحمل الكثير من التغيرات بجسم كل فتاة أهمها البلوغ أو بدء مرحلة الحيض، ويجب أن تتعلم كل فتاة بشكل صحيح معلومات حول الدورة الشهرية والنظافة الشخصية في هذه الفترة، ويجب أن تقوم الأم بهذا الدور لإفهام ابنتها طرق التعامل مع التغيرات التي تحدث بجسدها.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS من المعروف أن الآباء يلعبون دورًا مهمًا للغاية في تعليم الأخلاق وأساليب حياة أطفالهم بالنسبة لأي شخص لديه ابنة ، من المهم أن يفهم أنه عندما يدخلون سنوات المراهقة ، يجب أن يتعلمون بشكل صحيح حول الدورة الشهرية ونظافة الدورة الشهرية.

5 أشياء يجب أن تعلميها ابنتك عن نظافة الدورة الشهرية

1- استخدام الفوط الصحية كوسيلة سهلة للأمان في هذه الفترة.

2- تشعر الفتيات الصغيرات بالاكتئاب وعدم الراحة والمرض في هذه الفترة ومع ذلك ، يمكن أن يتداخل هذا مع حياتهم الشخصية والمهنية ، إذا شعروا أنه أمر مخجل اجعلهم يفهمون أنها عملية طبيعية ولا تحتاج إلى إخفاء أي شيء أو تخجل منه.

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3- تميل بعض الفتيات إلى التعرض لنزيف حاد أثناء فترات الدورة الشهرية ، والذي قد يكون علامة على وجود مرض كامن يجب افهامها كم مرة ستحصل فيها على الدورة الشهرية ، والمدة التي من المحتمل أن تستمر، من خلال خلق مساحة آمنة لها للتواصل معك إذا لاحظت أي تفاوتات مما قيل لها.

4- ارتداء الملابس المناسبة ويجب أن تساعد الأم أبنتها في اختيار القماش المناسب والملائم الذي يناسب جسدها وجعلها فهم أهمية النظافة.

5- يمكن أن تشعر الفتيات الصغيرات بعدم الارتياح حقًا إذا كان عليهن السفر خلال فترة الحيض ، وقد يختارن في كثير من الأحيان عدم السفر ، حتى عندما يكون ذلك على حساب تجربة كانت ستستمتع بها. إذا قام الآباء بتعليم بناتهم عن نظافة السفر ، فقد يشعرون بمزيد من الأمان والراحة أثناء السفر خلال ذلك الوقت قم بتثقيفهم حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله والأشياء التي يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد والتي ستجعل سفرهم أسهل.