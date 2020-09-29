شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل أعراض القولون العصبى عند السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي فقد يمثل السفر مشكلة لك، حيث إن التشنج وألم البطن والانتفاخ والأعراض المزعجة الأخرى لمتلازمة القولون العصبي يمكن أن تجعل السفر بالطائرة أو السيارة مرهقًا لك، في هذا التقرير نقدم نصائح لتقليل أعراض القولون العصبي عند السفر، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

1. تعرف على الأعراض الخاصة بك

يؤثر القولون العصبي على الأمعاء الغليظة وتختلف أعراض القولون العصبي من شخص لآخر بشكل عام ، الميزة الموحدة هي ألم البطن ، ولكن قد تواجه أيضًا:

-تقلصات في أسفل البطن.

-غازات مفرطة.

-الانتفاخ.

-حركات الأمعاء الصلبة أو الإمساك.

-إفراغ الأمعاء أو الإسهال.

من المهم أن تفهم حالتك الخاصة وأن تعرف كيف ومتى تؤثر عليك متلازمة القولون العصبي من الجيد أيضًا أن تتعامل مع حالتك قبل السفر.

2. الاستعداد لحدوث تفاقم محتمل على الطريق

مع ضغوط السفر الإضافية، من الجيد الاستعداد لأي اشتعال للقولون العصبي خلال رحلتك ضع هذه النصائح في الاعتبار:

-إذا كان الإسهال محتملاً، فاحرص على تناول دواء للإسهال.

-استخدم الملينات إذا كان الإمساك عاملًا في الإصابة بمتلازمة القوون العصبي.

3. فكر في طرق بسيطة للاسترخاء

نظرًا لأن القلق والتوتر غالبًا ما يكونان من المحفزات القوية للقولون العصبي، فإن مجرد متابعة الأمور وإتاحة وقت إضافي للاستعداد يمكن أن يخفف من بعض أعراضه.

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يمكن لأي ضغوط أن تؤثر على الجهاز الهضمي هناك بالتأكيد اتصال بين الدماغ والأمعاء فالجهاز الهضمي أكثر ارتباطًا بالدماغ من أي جهاز عضو آخر.

لذا خطط للمستقبل قم بإعداد قائمة استعداد قبل رحلتك للتأكد من أنك قمت بتعبئة كل ما تحتاجه. ابدأ في حزم الأمتعة واتخاذ الترتيبات اللازمة للسفر.

استخدم تقنيات بسيطة للحد من التوتر للمساعدة في تهدئة أعصابك قبل الانطلاق مثل:

-التأمل.

-التنفس العميق.

-الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك.

-ممارسه الرياضة.

4. منع الطعام الذي يسبب القولون

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، لا يسبب الطعام مشاكل ولكن إذا كنت حساسًا تجاه بعض الأطعمة ، ففكر في تعبئة الوجبات الخفيفة والأطعمة التي تعرف أنك تتحملها جيدًا لتظل في متناول يديك أثناء رحلتك. فيما يلي بعض النصائح الأخرى:

-كن حازمًا عند تناول الطعام بالخارج إذا كان الجلوتين أو اللاكتوز يمثل مشكلة بالنسبة لك، اسأل في كل مرة عما إذا كانا في وجبتك تقدم العديد من المطاعم الآن عناصر قائمة خالية من الجلوتين وخالية من اللاكتوز.

-تجنب الكافيين. هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

-قلل من منتجات الألبان. استهلك الحليب والمنتجات الأخرى التي تحتوي على اللاكتوز باعتدال.

-تأكد من الحصول على ألياف كافية في نظامك الغذائي للمساعدة في إخراج البراز.

-حافظ على رطوبتك اشرب ثلاثة أو أربعة أكواب من الماء يوميًا.