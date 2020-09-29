شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البابونج على صحة جسمك أهمها يعزز جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البابونج من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع oprahmag فإن لتناول البابونج فوائد عديدة على صحة الجسم فهو يحافظ على صحة الجهاز الهضمى والتنفسى ويحد من الاصابة بالامراض.

فوائد تناول البابونج على الصحة

1:يمكن أن يساعدك البابونج على النوم، ففى دراسة نشرت وجدت أن الأمهات الجدد اللائي يشربن شاي البابونج كل يوم لمدة أسبوعين ينمن بشكل أفضل، كما وجدت دراسة أخرى أن المرضى المسنين الذين تناولوا مستخلص البابونج ينامون بشكل أفضل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

2:يمكن أن يكون البابونج قابضًا لمشاكل في منطقة الجهاز الهضمي لأنه "مضاد للتشنج ، مما يعني أنه يساعد في تقليل التشنجات داخل الجسم ، بما في ذلك المعدة والأمعاء.

3:وبسبب تأثيره المهدئ على الجسم ، يمكن أن يكون البابونج مفيدًا بشكل خاص لمشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بالتوتر ، مثل المعدة العصبية (المعروف أيضًا باسم متلازمة القولون العصبي).

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4: البابونج مفيد لأولئك الذين يعانون من القلق أو أعلى من المعتاد مستويات التوتر،حيث يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على الاسترخاء.

5:لأن شاي البابونج مضاد للتشنج ، فإنه يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية، وجدت دراسة نشرت في المجلة الإيرانية لأمراض النساء والتوليد والعقم أنه بعد شرب شاي البابونج مرتين في اليوم خلال مراحل الدورة الشهرية ساعد ذلك على تخفيف الألم.

6:قد يعزز شاي البابونج جهاز المناعة لديك، إذا كنت ترغب في تجنب الإصابة بالامراض فأن جعل شاي البابونج جزءًا منتظمًا من روتينك لديه القدرة على ذلك.

7:هناك أدلة علمية تثبت أن شاي البابونج يمكن أن يكون فعالًا لفقدان الوزن لدى البشر ، فهو مشروب منعش وخالي من السعرات الحرارية يمكنك تناوله طوال اليوم.