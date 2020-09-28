"الصحة العالمية" تؤكد: وفيات كورونا أكثر من الأرقام المعلنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن العدد الرسمي لوفيات فيروس كورونا على مستوى العالم ربما يكون أقل من الإجمالي الفعلي، مما يشير إلى أنه قد يكون بالفعل أكثر من مليون وفاة.

وأضاف مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة، في إفادة صحفية بجنيف: "الأرقام المُبلغ عنها حالياً ربما تمثل تقديراً أقل من الأفراد الذين إما أصيبوا بـ(كوفيد-19) أو توفوا بسببه".

وتابع: "عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالي الفعلي لكوفيد".