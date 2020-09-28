"الصحة العالمية" تعلن مفاجأة بشأن اختبارات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، عن اختبار تشخيص جديد وسريع لكشف فيروس كورونا المستجد يمكن الحصول على نتيجته خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط ولا يتجاوز سعر الوحدة منه 5 دولارات فقط.

وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي أنه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار الجديد والسريع للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على مدى الشهور الستة المقبلة.

وتوقع أن ينخفض سعر هذا الاختبار أكثر خلال الفترة القادمة، منوهاً بأن خبراء المنظمة أكدوا أن الاختبار نتائجه موثوقة ويساعد بشكل كبير في حال البلدان التى تشهد انتشاراً كثيفاً للفيروس.