كيف نفرق بين أعراض كورونا ونزلات البرد والإنفلونزا؟

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ المواسم التقليدية لنزلات البرد والإنفلونزا، لكن تداخل الأعراض مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا يزيد من المخاطر هذا العام.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أصدرت دليلا للتمييز بين الأنواع الثلاثة، يأمل خبراء الصحة أن توضح للناس ما إذا كانوا يعانون من البرد والأنفلونزا أم أنهم بحاجة إلى عزل أنفسهم وإجراء اختبارات فيروس كورونا.

فيروس كورونا

أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا هو الحمى حيث تبلغ درجة حرارة المريض 37.8 درجة مئوية (100 فهرنهايت)، إضافة إلى السعال المستمر الجاف، وفقدان حاسة التذوق والشم.

وقد يعاني المريض أحيانا أيضا من التعب والأوجاع والآلام والتهاب الحلق والصداع وضيق التنفس، ومن النادر حدوث إسهال وسيلان أو انسداد في الأنف، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأعراض يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

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نزلات البرد

أبرز أعراض الإصابة بنزلات البرد هي العطس والأوجاع والآلام وسيلان الأنف أو انسدادها والتهاب الحلق، ويمكن للمريض السعال بقدر بسيط، وأحيانا يكون هناك إجهاد، ومن النادر الشعور بالحمى أو الصداع.

لا تسبب نزلات البرد الإسهال، وأوضحت الهيئة أنه في حالة نزلة البرد عادة ما يكون هناك ظهور تدريجي للأعراض.

الأنفلونزا

تشمل أعراض الأنفلونزا الحمى والتعب والسعال الجاف والأوجاع والآلام والصداع، كما يعاني المرضى أحيانا من سيلان أو انسداد في الأنف أو التهاب في الحلق.

ويمكن أن يصاب الأطفال أحيانا بالإسهال، ولا يوجد عطس أو ضيق في التنفس مع الأنفلونزا، وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن ظهور أعراض الأنفلونزا غالبا ما يكون سريعا.