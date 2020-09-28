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منظمة الصحة تؤكد أن العدد الرسمى لوفيات كورونا ربما أقل من الإجمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن العدد الرسمى لوفيات فيروس كورونا على مستوى العالم ربما يكون أقل من الإجمالى الفعلى، مما يشير إلى أنه قد يكون بالفعل أكثر من مليون وفاة.

وأضاف مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة، فى إفادة صحفية بجنيف "الأرقام المُبلغ عنها حاليا ربما تمثل تقديرا أقل من الأفراد الذين إما أصيبوا بكوفيد-19 أو توفوا بسببه".

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ومضى يقول "عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالي الفعلي لكوفيد".

 

 

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