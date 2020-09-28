شكرا لقرائتكم خبر عن ليه الأكل البايت طعمه أحلى.. عالم أغذية يوضح السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "البامية لما بتبات بتقى أحلى"، نسمع هذه الجملة دائما ويسأل الكثيرون لماذا تبدو بقايا الطعام فى اليوم التالى أفضل من الليلة السابقة، حيث صرح ثلاثة أرباع (74٪) البريطانيين بأن مذاق عشاء الليلة الماضية أفضل كبقايا الطعام، وحسب ما ذكره موقع mirror وجدت الأبحاث من أنها ليست مجرد أسطورة حضرية ، فبعض الأطعمة يكون مذاقها أفضل بعد 24 ساعة من الطهي.

يأتي هذا نظرًا لحدوث زيادة في الطهي الجماعي في المنازل في المملكة المتحدة على مدار الأشهر الستة الماضية ، حيث يقوم أكثر من ثلث البريطانيين بطهي كميات كبيرة عن عمد حتى يكون لديهم بقايا طعام للحفاظ على استمرارهم أثناء الإغلاق.

أوضح تشارلز سبينس ، عالم الغذاء وعلم النفس التجريبي في جامعة أكسفورد ، سبب حبنا لبقايا الطعام كثيرًا، وهو يدعي أن السبب في ذلك هو أنه أثناء عملية الطهي ، هناك عدد معين من ردود الفعل التي تحدث بشكل متزامن لجعل أطباق اليوم التالي مذاقًا جيدًا للغاية.

قال سبينس: "كثيرًا ما يقول الناس أن مذاق الطعام أفضل في اليوم التالي لتحضيره لأول مرة. وبصفتي من محبي الكاري المتحمسين ، أعرف مدى طعم الكاري بشكل أفضل مع تطور الطبق بين الطهي وإعادة التسخين.

"الأطباق التي يكون طعمها أفضل عند إعادة التسخين رطبة (لذا تجنب مخاطر الجفاف أو التبلل) ، وغالبًا ما تشتمل على مجموعة معقدة من المكونات."

وتابع: "في الكاري مثلاً ، عندما تُترك طوال الليل في الثلاجة ، تتفرق النكهات بشكل متساوٍ، وعلى الرغم من أن الكاري قد يحتوي على ما يصل إلى 20 أو 30 نوعًا مختلفًا من التوابل ، فإن الفكرة هي أنه يجب أن تمتزج بحيث لا يمكن التعرف على عنصر واحد في الخليط، وفي الوقت نفسه ، كلما طال ملامسة اللحم مع الصلصات ، زاد ستتبل وتتذوق النكهات اللذيذة الناضجة.

"أيضًا ، عندما ينفجر الكاري أو المكرونة أو الحساء على الموقد ، يتحلل الكولاجين من اللحم. عند تركه للراحة في الثلاجة ، سيتحول إلى هلام صلب وبمجرد تسخينه ، يذوب الجيلاتين ليشكل ملمس حريري في الفم.

"لقد سمع الجميع عن رقائق البطاطس المطبوخة ثلاث مرات ، وبالنسبة لأطباق معينة ، فإنها تعمل بنفس الطريقة. يتم طهي بقايا اللازانيا ثلاث مرات أيضًا - أولاً ، الطهي البطيء للحوم (بمجرد طهيه) ، يليه فترة طويلة في الفرن ( مطبوخ مرتين) ، قبل إعادة تسخينه (مطبوخ ثلاث مرات) ".

Advertisements

وأضاف أندرو جونستون ، رئيس طهاة الابتكار في Asda: "مع تضيق الميزانيات قليلاً ، فليس من المستغرب أن يحاول الناس التأكد من أن الوجبات يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك قليلاً.

"واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي الطهي الجماعي للأطباق المفضلة وتجميدها ليوم آخر. لن يساعد ذلك في توفير المال فحسب ، بل يمكن أيضًا أن يكون مذاقًا أفضل. يعني الطهي المجمّع أيضًا أن هناك عدة أطباق يمكنك إعدادها من مجموعة من المكونات ، مثل الكاري أو البولونيز أو اليخنة.يمكنك تجميد الأعشاب التي لن تستخدم عن طريق خلطها بالزبدة أو الزيت وتخزينها في صينية مكعبات الثلج.

"مهما فعلت ، لا تتخلص من تلك الأطباق المغطاة بالرقائق المعدنية في ثلاجتك ، لأن هناك مكونات مباشرة تحت أنفك يمكنك إعادة استخدامها وتحويلها إلى وجبة عائلية جديدة ولذيذة. مع قليل من التخطيط والوصفات الصحيحة يمكنك توفير المال وتقليل هدر الطعام في نفس الوقت ".

شارك جونستون أيضًا بعض النصائح المهمة حول كيفية تقديم بقايا الطعام بأمان:

1: انتظر حتى يبرد

تذكر دائمًا أن الأطعمة الساخنة تحتاج إلى البرودة قبل وضعها في الثلاجة ، وإلا فقد تنمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

2: الثلاجة أو الفريزر

إذا لم يتم إعادة استخدام الطعام في غضون 3-4 أيام ، فقم بتجميد الطعام. حتى صفار البيض النيئ يمكن تجميده وإعادة استخدامه إذا تمت إضافة كمية صغيرة من شراب السكر المركز لمنع تلف البروتينات.

3: إعادة التسخين دائمًا

يعد التسخين السريع في الميكروويف هو الأفضل لمعظم الأطعمة. قد يكون التسخين في الفرن مقبولًا لبعض الأطعمة مثل البطاطس المخبوزة ، كما أن إعادة التسخين في مقلاة تعمل أيضًا مع السوائل مثل الحساء إذا كنت في شك ، استخدم الميكروويف.