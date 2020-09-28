أمريكا تسجل 295 وفاة جديدة بكورونا.. وتزايد الإصابات في دول عربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، أنها سجلت 36335 إصابة جديدة بفيروس كورونا و295 وفاة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ 7 ملايين و95422 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 204328.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأحد، مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.





على جانب آخر، أعلن العراق تسجيل 60 حالة وفاة و4116 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات إقليم كردستان ارتفع إلى 353566 إصابة توفي منهم 9052 وتماثل للشفاء 284784 حالة.





أما سلطنة عمان فقد أعلنت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بها بلغ 98057، في حين وصل عدد عدد الوفيات إلى 924 حالة.

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وفي السياق ذاته، سجلت البحرين حالة وفاة واحدة و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 243، فيما بلغ مجموع المتعافين 62887 حتى الآن بعد تسجيل 635 حالة شفاء جديدة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 6231 حالة منها 6171 مستقرة و60 في العناية المركزة.





فيما أعلنت السعودية تسجيل 455 إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 333648 حالة من بينها 11090 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية منها 1034 حالة حرجة.

و ذكرت وزارة الصحة السعودية في بيان أنه تم تسجيل841 حالة شفاء جديدة من المرض ليصل عدد المتعافين إلى 317846 متعافياً، في حين بلغ عدد الوفيات 4712 حالة بعد إضافة 29 حالة وفاة جديدة





كما سجل الأردن 6 حالات وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وقال الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني إن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 51 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 9226 إصابة.

وأشار إلى تسجيل 137 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 4364 حالة.