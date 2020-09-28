إرشادات جديدة من "الصحة العالمية" لحماية صغار السن من الأمراض العقلية

أصدرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، مجموعة من القواعد الإرشادية الجديدة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الأمراض المتعلقة بها بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن التوصيات الجديدة "تستند إلى نتائج مجموعة من الدراسات سواء الشاملة المقدمة إلى جميع المراهقين؛ أو للأفراد المختارين الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض الصحة العقلية، وستساعد في إعداد السياسات والبرامج لتحسين الصحة العقلية للشباب"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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ووفقًا للبيان، يمكن تقديم مجموعة التدخلات النفسية والاجتماعية الموصى بها في المدارس وعبر المنصات الرقمية.

وأضافت المنظمة أن "الشباب يواجهون بيئات اجتماعية وثقافية واقتصادية معقدة بشكل متزايد، مع تحديات ناتجة عن البيئات الأسرية المتغيرة، وعدم الاستقرار الوظيفي والبطالة في أسرهم، والنزوح القسري في بعض البلدان".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها تعمل مع اليونيسف على مجموعة أدوات لتسهيل تنفيذ الإرشادات الجديدة، والتي "ستتضمن استراتيجيات لكل من السياسات والقوانين الداعمة وتنفيذ التدخلات في أماكن مختلفة".