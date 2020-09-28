شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية وكيف تحمى نفسك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور فؤاد عبد الله، أستاذ أمراض المخ والأعصاب والسكتة الدماغية بكلية الطب جامعة القاهرة، أن السكتة الدماغية من الأمراض الشائعة في العالم بصفة عامة وبين المصريين بصفة خاصة، وهو أحد أهم أسباب الوفاة بعد جلطة القلب ويمثل أول سبب للإعاقة الجسدية.

وأوضح، لـ ”الخليج 365” أن السكتة الدماغية زاد انتشارها بكثرة في السنوات الأخيرة بين أوساط الشباب، مضيفة أن السكتة الدماغية تحدث نتيجة توقف تدفق الدم إلى المخ وقد يكون نتيجة انسداد أحد الشرايين أو الشعيرات الدموية التي تغذية أجزاء معينة في المخ أو نتيجة انفجار أحد هذه الشرايين.

وتابع قائلاً أن هذا المرض يؤدي لتلف جزء من المخ يؤدي لوظيفة معينة، وبالتالي يفقد الإنسان هذه الوظيفة.

وأضاف أن مرض السكتة الدماغية ينقسم لقسمين: الجزء الأول يحدث نتيجة انسداد أحد شرايين المخ ويسمى جلطة المخ والجزء الثاني يحدث نتيجة انفجار في أحد الشرايين ويسمى نزيف المخ.

وأوضح أن جلطة المخ هي الأكثر شيوعا حيث تمثل 80% من الحالات ونزيف المخ يمثل 20%.

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وبالنسبة لجلطة المخ حدوث انسداد في شرايين المخ قد يكون بسبب أمراض معينة في الشرايين مثل: تصلب الشرايين الذى يحدث لعدة عوامل مثل: ارتفاع نسبة السكر وضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول والتدخين وتعاطي المواد المخدرة وكل هذه العوامل تؤدي لتصلب في شرايين المخ ثم انسدادها وتحدث جلطة المخ التخثرية.

وهناك نوع آخر من جلطات المخ نتيجة انقطاع تدفق الدم للشرايين وتسمى "الجلطة الصمة" ومعظم أسبابها مشكلة في القلب مثل: تضخم عضلة القلب أو وجود تليف في الصمامات أو عيوب خلقية أو اضطرابات في كهرباء القلب مثل: الرجفان الأذيني وكل ذلك يؤدي لانتقال الجلطة من القلب للمخ وانسداد الشرايين للمخ.

وعن الأعراض الشائعة لجلطة المخ أوضح الدكتور فؤاد عبد الله، أنها تشمل اعوجاج في الفم، تنميل شديد في الوجه، تنميل شديد في الأطراف، انقطاع في القدرة على التعبير، صعوبة في الكلام، صعوبة في البلع، انقطاع الرؤية أو اختلال في درجة الوعي.

وإذا شعر المريض أو المرافقين به بهذه الأعراض أن يتجه لأحد المستشفيات الكبرى ويطلب أحد أطباء المخ والأعصاب لعمل آشعة مقطعية فوراَ وأخذ الحقنة المذيبة للجلطة وتقليل الآثار التي يمكن أن تسببها الجلطة

وحذر الدكتور فؤاد عبد الله من التأخر في الذهاب للمستشفى فور حدوث الأعراض، حيث يمكن أن يؤدي ذلك لحدوث إعاقة للمريض، كما يجب أخذ الحقنة المذيبة للجلطة خلال 4 ساعات ونصف من حدوث الجلطة.

وعن طرق الوقاية من السكتة الدماغية قال أستاذ أمراض المخ والأعصاب والسكتة الدماغية بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه يجب تجنب عوامل الخطر مثل: الحفاظ على انتظام أدوية الضغط والسكر، الإقلاع عن التدخين، اتباع عادات غذائية سليمة، خفض الكوليسترول، البعد عن التوتر ومتابعة أمراض القلب وسيولة الدم إذا كان مريضا بها.