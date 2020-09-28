شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هو عدم انتظام ضربات القلب وما علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدم انتظام ضربات القلب أحد أكثر اضطرابات القلب شيوعًا، وعندما يكون الأمر طبيعيًا، يكون نبض قلبك لطيفًا ومنتظمًا وله معدل مناسب تمامًا ولكن عندما تكون ضربات قلبك سريعة جدًا أو بطيئة جدًا أو تدق بإيقاع غير منتظم يُعرف ذلك باسم عدم انتظام ضربات القلب (إيقاع القلب غير الطبيعي)، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على عدم انتظام ضربات القلب وأسبابه وعلاجه وأعراضه، وفقا لموقع verywellhealth.

س: ما هو عدم انتظام ضربات القلب؟

ينتج عدم انتظام ضربات القلب عن خلل في النظام الكهربائي الطبيعي لقلبك، والذي ينظم معدل ضربات القلب وإيقاع القلب. يمكن أن تختلف شدة عدم انتظام ضربات القلب بشكل كبير.

ومعظم حالات عدم انتظام ضربات القلب حميدة تمامًا بينما البعض الآخر خطير للغاية ويهدد الحياة.

س: ما أعراض عدم انتظام ضربات القلب؟

لا تسبب العديد من حالات عدم انتظام ضربات القلب أي أعراض على الإطلاق ، لذلك قد لا تعرف حتى أن لديك واحدة حتى يخبرك طبيبك لا تعني الإصابة بأعراض بالضرورة أنك في خطر من عدم انتظام ضربات القلب أيضًا.

الأعراض الملحوظة الناتجة عن عدم انتظام ضربات القلب تنقسم عمومًا إلى أربع فئات رئيسية، بما في ذلك:

-الخفقان

-دوخة

-إغماء

-توقف القلب

اعتمادًا على نوع وشدة عدم انتظام ضربات القلب لديك، قد تلاحظ أعراضًا مثل التعرق، والشعور بأن قلبك يتسارع أو يرتجف، أو تلاحظ دقات قلب إضافية، أو قد تشعر بتباطؤ ضربات القلب، أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس.

س: ما أسباب عدم انتظام ضربات القلب

هناك العديد من الأسباب المحتملة لاضطراب نظم القلب ، منها:

-نوبة قلبية حالية

-تندب في قلبك من نوبة قلبية سابقة

-مرض قلبي

Advertisements

-التدخين

تعاطي المخدرات

-التعرض للكثير من الكحول أو الكافيين

-علم الوراثة

-ضغط دم مرتفع

-الشرايين المسدودة

-داء السكري

-اضطرابات الغدة الدرقية ، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية

-ضغط عصبى

-بعض الأدوية والمكملات الغذائية سواء أكانت بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية

س: ما علاج عدم انتظام ضربات القلب؟

مثلما توجد أنواع كثيرة من مشاكل ضربات القلب، تتوفر العديد من خيارات العلاج المختلفة قد يكون تحديد العلاج الذي يجب استخدامه مع عدم انتظام ضربات القلب أمرًا صعبًا حتى بالنسبة لأطباء القلب.

تشمل الخيارات الأكثر شيوعًا لعلاج عدم انتظام ضربات القلب ما يلي:

-تغييرات لنمط الحياة الصحي

-العلاج بالعقاقير المضادة لاضطراب النظم

-أجهزة تنظيم ضربات القلب

-أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة